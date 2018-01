Nőtt a könyvtárak és múzeumok költségvetése

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkársága a települési önkormányzatok muzeális intézményeit idén összesen közel 7,2 milliárd forint támogatásban részesíti. Ez több mint 10 százalékkal haladja meg a 2017-es keretösszeget. A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese, Sikaláné Sánta Ildikó örömmel tudatta, intézményük 233 millió forintos támogatást kapott, 30 millióval többet a korábbi éveknél. A költségvetésük tervezése még folyamatban van, az biztos, hogy az összeg 10 százalékát dokumentumok beszerzésére fordítják. A Móra Ferenc Múzeum állami normatívája 9 millió forinttal nőtt. Medgyesi Konstantin közönségkapcsolati igazgatóhelyettes elmondta, a 147 millió forintot elsősorban bérekre költik, az éves költségvetésüket saját bevételekkel: régészeti munkákkal, jegyárbevételekkel, terembérletekkel egészítik ki.



A múzeumot, könyvtárt, művelődési házat és szélmalmot is működtető Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény támogatását megduplázták, idén több mint 6 millió forintból gazdálkodhatnak. Ebből több múzeumi foglalkozást tartanak majd és kerítésüket is felújítják. A makói és a csongrádi egyesített múzeum és könyvtár közel kétmillió, a szentesi Koszta József Múzeum egymillió plusznak örülhetett.



Az önként vállalt feladatként múzeumot fenntartó önkormányzatok 3-3 millió forint egyszeri működési támogatásban részesülnek, köztük a hódmezővásárhelyi intézmény is.