Novák Katalin: A családalapítás nem jelenti a karrier háttérbe szorulását

A közel ötvenfős teremben az államtitkár már beszéde elején megadta az alaphangot: arra bíztatta a fiatalokat, hogy ne aggódjanak a család és a munka összeegyeztetése miatt, hiszen a családalapítás nem jelenti a karrier háttérbe szorulását, sőt, jó hatással van a kettő egymásra.



A családügyi államtitkár Szegeden született és itt töltötte fiatal éveit, melynek kapcsán elmondta, nagyon szeretett a városban élni – példaként kiemelte, Szegeden lassabban járnak az autók, mint a fővárosban, valamint nem lehetett úgy ülni a Dugonics téren, hogy ne fusson össze ismerősökkel, ez viszont Budapesten nincs így, hiányzik is számára. Egy ösztöndíjjal Los Angelesben is tanulhatott – itt tanult meg például vakon gépírni.– Külföldi tartózkodásom során sosem tudtam magam igazán otthon érezni, azt éreztem, hogy én vagyok a külföldi. Egy darabig lehetséges feljebb lépni a ranglétrán, de egy bizonyos szint felett már inkább a helyieket részesítik előnyben – emelte ki annak kapcsán, hogy az Egyesült Államok mellett Franciaországban és Németországban is sok időt töltött. De többek között azért is döntöttek úgy férjével, hogy Magyarországon élnek a családdal, mert nem szerették volna, hogy gyermekeik idegen nyelven tanuljanak meg írni-olvasni.



Karrierje kapcsán Novák Katalin elmondta, hogy az orvosi és az ügyvédi szakma iránt is érdeklődött.- Szerettem volna orvos lenni, mert ez egy csodálatos szakma, minden tiszteletem azoké, akik ezt a hivatást választják, ráadásul orvos családból származom. De hasonlóan nagy volt az érdeklődés az ügyvédi szakma és a diplomácia iránt is. Az államtitkár arra a kérdésre, hogy mit csinált volna másképp az egyetemi évei alatt, úgy felelt: „Szakkollégista lennék, sajnálom, hogy ez kimaradt az életemből."



Novák Katalin elmondta, a mai napig barátkozik a „politikus" jelzővel, mert általában negatív képpel azonosítják az emberek a politikusokat. Soha nem készült tudatosan arra, hogy a politikával foglalkozzon,de az inspirálja, hogy kézzel fogható, érdemi változást tud hozni az emberek életébe – hasonlóan az orvosokhoz, akik a beteg embereken segítenek. –Az motivál igazán, hogy valós problémákra érdemi megoldásokat találjunk, és azt gondolom, a családpolitika területén e tekintetben jó úton haladunk. Hangsúlyozta, nyolc év alatt megduplázták a családtámogatásokra fordított összeget, amely így mára közel kétezer milliárd forintot tesz ki a költségvetésből.



A diákok kérdésére a család és a szakma összeegyeztetéséről elmondta, hat évet otthon töltött három gyermekével, amely életének egyik legszebb időszaka volt. Kiemelte, ugyanúgy megvoltak a dilemmái a gyermekvállalás időzítése kapcsán, mint mindenki másnak is – Természetszerűleg áldozatokkal jár a gyermekvállalás, de az biztos, hogy többszörösen megtérül. Ha a halálos ágyamon elgondolkozom majd, hogy mit kellett volna másképp csinálnom, akkor biztos nem az jut eszembe, hogy még nyolc aktát aláírhattam volna – emelte ki Novák Katalin, aki hangsúlyozta azt is,hogy a család és a munka nem zárja ki egymást, sőt, jótékony hatással vannak egymásra, hiszen számos olyan készség van, amely a munkahelyen és a gyermeknevelésben egyaránt hasznosítható. Úgy véli, nincs olyan téma, amit a gyerekekkel ne lehetne megbeszélni, ez egyben egy igen izgalmas feladat is lehet egy szülő számára. Kifejtette, egy jól működő kapcsolatban kiegészítik egymást azok a periódusok, amikor valamelyik félnek fontos időszak következik a karrierjében, de ehhez arra is szükség van, hogy mindkét fél segítse a másikat. A családügyi államtitkár szabadidejében szívesen olvas, most éppen Margaret Thatcher ezer oldalas életrajzi könyvét, amire csak utazás közben, az autóban van lehetősége. E mellett a sportnak is hódol, gyerekkorában a Kereszttöltés utcában egy apró domboldalon síelt és szánkózott a barátaival, mostanában pedig inkább fut, legutóbb a maratont is teljesítette egy fél éves, igen szigorú edzésterv betartását követően.



A sikeres est végén az igazgató, Brassó Imre Albert elmondta, a Szent Imre Kollégium megújítását követően szívesen újra vendégül látnák Novák Katalint, aki olyan kézzel fogható gyakorlati tanácsokkal és személyes élményekkel látta el a hallgatóságot, amiből mindenki vihetett magával útravalót.