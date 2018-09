Novák Katalin: Fontos az együtt töltött minőségi idő - Az egyszülős családokat is segítik az új programokkal

Novák Katalin szerint minden eddiginél több segítséget kapnak a gyermekvállalás előtt álló vagy gyermeket nevelő szülők. Fotó: Karnok Csaba

Magyarország kormánya 2018-at a családok évének nyilvánította, ezért idén még több figyelmet kapnak a családok. A tematikus év kapcsán elsőként a legtöbb családnak az a kérdés jut eszébe, jelent-e többlettámogatást, ha egy időszakot a családok évének neveznek ki. Lapunk megkeresésére Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár elmondta, 2018-ban számos új támogatással segítik a családokat. – A fiatalokat céloztuk meg azzal, hogy a diplomás gyed időtartamát a duplájára emeltük, az édesanya diákhitelének törlesztését pedig felfüggesztjük vagy elengedjük, ha a fiatalok gyermeket vállalnak – sorolta a fontosabb támogatási formákat az államtitkár. Azoktól a családoktól, amelyeknek jelzáloghitele van, 1-1 millió forintot átvállal a kormány, ha harmadik vagy további gyermek érkezik a családba. Nemcsak a nagycsaládosokat segítik, a kétgyermekesek családi adókedvezménye is folyamatosan nő, jövőre ez az összeg már havi 40 ezer forint lesz. Ezenkívül a fiatalok az első sikeres nyelvvizsgájuk összegét visszaigényelhetik, és ingyen tehetik le a jogosítványhoz szükséges KRESZ-vizsgát és végezhetik el a tanfolyamot is.Novák Katalin megemlítette a Köldökzsinór programot is, amely Szegeden a Vajdasághoz közel sok embert érinthet, közvetetten babakötvénnyel és anyasági támogatással segítik a külhoni magyar családokat. Összességében minden eddiginél több segítséget kapnak a gyermekvállalás előtt álló vagy gyermeket nevelő szülők. Az egyszülős családokat is támogatjuk – emelte ki az államtitkár. Idén nyitotta meg kapuit Budapesten az Egyszülős Központ, ahol azokat a szülőket szólítják meg, akiknek még több kihívással kell szembenézniük, hiszen nagyobb felelősség és teher van rajtuk. – Egyedülálló kezdeményezés ez, amely sok mindenben segíti az érintetteket, éppen ezért a központ szolgáltatásai iránt folyamatos az érdeklődés. A tervek között szerepel, hogy országos egyszülős hálózatot hozzunk létre. A szolgáltatások online ma is elérhetők – magyarázta Novák Katalin. Egy másik kezdeményezés azokat az édesanyákat segíti, akik a gyermekük születése után újra dolgozni szeretnének. A kormány 14 milliárd forint fejlesztési forrásból 71 Család- és KarrierPontot hoz létre. Csongrád megyében négy olyan központ van, amelyek az anyukák rugalmas munkavégzését segítik.Mindemellett családbarát programokat és kampányokat szerveznek, ezekkel nemcsak a budapestieket célozzák meg, hanem a vidéken élőket is. – Fontos, hogy legyenek olyan rendezvények, ahol a családok kikapcsolódhatnak és tartalmas, minőségi időt tölthetnek együtt. Szegediként kifejezetten örülök annak, hogy a hétvégén családi piknikre invitálhatjuk a város és a környező települések lakóit. Szombaton a sportkoalíció és az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága szervezésében egy nagyszabású nyárzáró rendezvényre várják a családokat a Partfürdőn.