Novák Katalin: Nyugdíjas nem járhat rosszul

– Nem csodálom, ha kihívás követni a többféle pluszpénzt, ami a nyugdíjasokhoz érkezik – válaszolta összegzően Novák Katalin Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkárát arról kérdeztük pénteki szegedi látogatásán, hogy jön ki novemberre a 23 ezer forintos pluszjuttatás azoknak, akik 118 ezer forintos átlagnyugdíjat kapnak.Hangsúlyozta, az idei évben fizetnek először nyugdíjprémiumot, amelyet az elmúlt évek sikeres gazdaságpolitikája tesz lehetővé. A kormány ugyanis úgy gondolkodik, hogy ha erősödik a gazdaság, tartósan javulnak a mutatók, akkor ennek a hatásait minden nemzedéknek meg kell éreznie a saját zsebén is.Ezt a maximumot az átlagos és annál magasabb nyugdíjjal rendelkezők kapják meg. Emellé társul a kiegészítő nyugdíjemelés. Ha ugyanis a tervezettnél magasabb az adott évben az infláció, novemberben a nyugdíjasok visszamenőleg emelésben, vagy egy összegű, a teljes évre számított kiegészítésben részesülnek.Ez utóbbi történik most. Az átlagnyugdíjasok esetében ez a kiegészítés 11 ezer forint lesz. A kettő együtt tesz ki 23 ezer forintot.Kérdésünkre, hogy ez visszatartott emelés-e, vagyis kampányfogás, a politikus kiemelte: az infláció tervezése sok tényezőn alapuló bonyolult számítás. Ebben a sorban nem szerepel előkelő helyen, hogy milyen hatást gyakorol a nyugdíjra.A 2010-ben a magyar nyugdíjasokkal kötött szövetség egyik lényeges eleme, hogy a kormány garantálja a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését. Magyarán egy nyugdíjas legalább annyi mindent tud vásárolni a nyugdíjából 2018-ban, mint 2010-ben, függetlenül attól, mekkora volt az áremelkedés.Ezt a vállalást a kormány teljesítette, sőt túlteljesítette. Garantáltan karácsony előtt várható még a tavaly nagy sikert aratott 10 ezer forintos Erzsébet-utalvány, ami 2,75 millió embert érint.Megkérdeztük a politikust, tervezik-e emelni az öregségi nyugdíjminimum havi 28 ezer 500 forintos összegét, hiszen több ellátási forma kapcsolódik hozzá. A politikus úgy fogalmazott, idejétmúlt a juttatás elnevezése, mert ez csak egy kalkulációhoz használt alapszám.Megjegyzésünkre, hogy ennyit kapnak a munkanélküliek foglalkoztatáshelyettesítő támogatásként, hozzátette: a cél, hogy munkát kínáljanak tisztességes bérért, ne segélyen kelljen tengődni. Jelenleg aki akar dolgozni, az tud, inkább munkaerőhiány van, annyira alacsonyra sikerült leszorítani a munkanélküliség arányát.Összehasonlításul hozzátette: 2010-ben 960 milliárd forintot fordítottak családtámogatásra, ehhez képest 2018-ban több mint a dupláját, közel 2000 milliárdot terveznek. Hasonló támogatás a családi adókedvezmény; egy átlagos vagy az alatti jövedelemmel rendelkező nagycsalád, ahol mindkét szülő dolgozik, nem fizet egy fillér személyi jövedelemadót sem.Az aktuális szexuális zaklatási ügyeket a politikus úgy kommentálta, hogy a konkrét eset az igazságszolgáltatásra tartozik. Általánosságban megjegyezte, mindig az áldozatok mellé kell állni. Fontosnak tartja a felvilágosítást, a segítségnyújtást, és hogy az érintettek tudják, komoly segítőhálózathoz fordulhatnak.A városi pletykára, miszerint ő lesz két év múlva Botka László polgármester kihívója, Novák Katalin úgy reagált:A szüleim továbbra is itt laknak, én viszont a férjemmel és a három gyermekünkkel Pesten élek, ezért egyelőre semmilyen intenzív szegedi szerepvállalásban nem gondolkodom. Azt viszont, hogy mi történik a városban, bárhol is legyek a világon, követni fogom.