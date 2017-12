November végi céges borotválkozás

A nemzetközi kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a férfiak egészségére, különösen az őket érintő prosztata- és hererák problémájára, és a megelőző szűrések jelentőségére. A borostanövesztés hónapja immár hagyományosan a november, ilyenkor sok férfi vállalja, hogy egy hónapig nem borotválkozik, vagy legalábbis a bajuszát meghagyja figyelemfelkeltés céljából. És valljuk be, egyben a poén kedvéért is.Így tettek a szegedi irodaház dolgozói is, akik civil kezdeményezésként fogtak bele a jótékonykodásba, de melléjük állt a vállalat és Vér Roland borbély is, aki saját üzletében is meghirdette a Movember akciót, és felajánlotta, hogy megnyírja azokat a dolgozókat, akik kitartottak az egy hónapos borosta vagy bajusz mellett. A kezdeményezésben legalább húszan vettek részt, azonban nem csak a mókáról és a figyelemfelhívásról szólt a BP Movembere: délután már százezer forintnyi adományt adtak össze a dolgozók, amit a Szegedi Rákkutatásért Alapítványnak adnak majd át.Érdemes hát megfogadni a dús arcszőrzetű férfiak, na és persze az orvosok tanácsát, és rendszeresen szűrésre járni – szakállal vagy anélkül –, évente ugyanis legalább 1500 férfi hal meg Magyarországon prosztata- vagy hererákban.