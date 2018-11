Novemberben is muszáj volt öntözni, 60 centi mélyen száraz a föld

Újra kellett vetni

Nem volt más lehetőség: öntözni kellett a hétvégén az Agrirose Kft. Deszk melletti földterületét, hiába, hogy november van. Tóth Viktor ügyvezetőtől, társtulajdonostól tudjuk, hogy a talaj vagy hatvan centi mélyen teljesen száraz.

Emiatt ki sem kelt a nemrég elvetett káposztarepce. A Viktor édesapja, Tóth Ferenc által alapított családi cég elsősorban szántóföldi rózsatőtermeléssel foglalkozik. Ez a virág ugyanabba a földbe csak hatévente kerülhet. Így hatszor akkora területen gazdálkodik a kft., mint amennyit a rózsa foglal el egyszerre, és termel kukoricát, búzát, árpát, napraforgót és repcét is. A rózsának olyan előveteménye lehet, amely nyár közepén lekerül a földről, hogy rögtön utána el tudják végezni a rózsa által megkívánt talaj-előkészítést. Így a mostani esetben az nem lett volna megoldás, hogy várnak tavaszig, és akkor kukoricát vetnek ide, mert az csak őszre terem. Azonnal muszáj volt újból vetni: árpa és búza fejlődik majd a káposztarepce helyén. Emiatt kellett most öntözni.

Brutális aszály. Pár hete Kútvölgy határában kaptunk lencsevégre egy porba vetést.

Fotó: Török János

A locsolás ára

Ilyen év, hogy novemberben is be kelljen indítani az esőztetőt, nagyon régen volt. Az Agrirose azonban a rózsa igényei miatt régóta rendszeresen öntöz. Van saját víztározója és szivattyúja, minden szükséges berendezése, és vízjogi engedélye is az alapítás, 1992 óta. Tóth Viktor úgy számolt, a mostani locsolás költsége csak az üzemanyagot és a munkabért illetően 30 ezer forint volt hektáronként. Folyamatban van egy pályázat, amelynek révén modernizálják a rendszert. Elektromos szivattyú működik majd a dízelüzemű helyett, ezáltal olcsóbb lesz az öntözés.



Muszáj pótolni az egyenlőtlenül eloszló csapadékot, és jó lenne úgy intézni a szabályokat, hogy ez minél több gazdálkodónak megérje – ez régi témája a mezőgazdasággal foglalkozó szakembereknek és politikusoknak. Mindennap ír a sajtó arról is, hogy a fúrt kutak engedélyezéséről és használatáról új jogszabályt alkot az Országgyűlés. Azt, hogy ez milyen összetett téma, jól mutatja a deszki kft. esete. Tóthék évente 1 millió forint helyi adót fizetnek azért, mert van saját víztározójuk. Mivel ilyet csak magánszemély birtokolhat, ezt a pénzt a tulajdonosoknak, már az adózott eredményből kell kifizetni. Ez ettől függetlenül mégis az öntözés költségeibe számítódik bele.

Gabonaföldjük öntözését irányítja Tóth Viktor ügyvezető. Ebbe a földbe jövőre rózsa kerül.

Fotó: Karnok Csaba

A szezon határideje

Ennek a munkának a szabályait most már a klímaváltozás is újraírja. – Jeleztük már, hogy az április 15-étől szeptember 30-áig számolt öntözési idényt mint időtartamot meg kell hosszabbítani, az előző években is kértek öntözővizet márciusban, és ritkábban októberben is előfordult ilyen – mondta lapunk kérdésére Balla Iván vízgazdálkodási szakember.



– A szezon határidejének azért van jelentősége, mert azalatt az alap- és készenléti díjat az állam támogatja, azon kívül viszont a teljes összeget meg kell fizetnie az öntözővíz megrendelőjének. Ami az időjárást és a csapadékeloszlást illeti, a mostani állapotot ma még rendkívülinek nevezzük, de ez öt év múlva természetes lesz. A víznormákat is át kell gondolni. A 160 milliméteres szántóföldi normát 40-50 éve fektették le. Ez azt jelentette, hogy egy százhektáros táblának egy idényre 160 ezer köbméter öntözővíz jár. Azóta azonban nagyobb lett a párolgási veszteség és a növények felvétele is, így 200-220 milliméter lenne az ideális.