Novemberben is sokan kérnek lelki segélyt: egy éjszaka alatt akár 30-40 telefonhívást is fogadnak a szegedi szolgálatnál

A lelki egészség világnapja



1992 óta minden évben október 10-én emlékeznek meg a lelki egészség világnapjáról. Az első telefonszolgálat 1970-ben alakult Debrecenben, majd az azt követő években szinte folyamatosan szerveződtek új szolgálatok. Ma Magyarországon tizenhét működik. A kezdetektől az öngyilkosság megelőzésére, a krízisben lévő emberek segítésére, a lelki egészség megőrzésére, fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.

Szegeden negyven önkéntes fogadja a segélyhívásokat. Fotó: Karnok Csaba

15 ezer 858 hívás

Hétévestől a legisősebbekig

Fábiánné Páger Anna, a szolgálat vezetője szerint egyre több magányos, középkorú telefonáló hívja őket. Fotó: Karnok Csaba

A személyiségükkel dolgoznak

116-123 – talán sokunknak ismeretlen ez a telefonszám, de annak a 153 ezer embernek biztosan nem, akik az elmúlt évben hívták a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének (LESZ) önkénteseit.– A problémáikról nem szívesen beszélnek az emberek a saját környezetükben, ezért fordulnak inkább hozzánk, hiszen ingyen, névtelenül, telefonszámuk kijelzése nélkül oszthatják meg anonim önkénteseinkkel a gondjaikat, amelyek megoldásához, illetve saját lehetőségeik felismeréséhez segítséget is kapnak – mondta Fábiánné Páger Anna, a szolgálat vezetője, aki 1989 óta foglalkozik ezzel a szakterülettel mentálhigiénés pedagógusként.– Fontos viszont, és ezt önkéntes képzéseinken is hangsúlyozzuk, hogy szakembereink nem vehetik át a hívók felelősségét, ezért nem is adunk tanácsot, hiszen mindenki a saját problémamegoldó készletével képes eredményesen túlkerülni a nehézségein – emelte ki Fábiánné Páger Anna.A harminchét éve működő szegedi szolgálathoz 15 ezer 858 hívás érkezett az elmúlt esztendőben az ország minden pontjáról, de a számok már idén is jelentősek. A korábbi évekhez hasonlóan most is júliusban volt a legtöbb segélykérés. A LESZ munkaszövetségének szakmai vezetője azt mondja, a nyári hónap után még a november–december számít kiugrónak.– A legtöbben azt gondolják, hogy az ünnepek, főként karácsony környékén kapunk sok hívást, de a számok nem ezt tanúsítják. Érdekes, hiszen júliusban a legmagasabb a napsütéses órák száma; s a nyárhoz a pihenés, lazítás fogalma kapcsolódik bennünk. Talán éppen ennek hiánya idézi elő a hívásnövekedést: sokan megtehetnék, hogy elmenjenek nyaralni, azonban nincs partnerük vagy elegendő forrásuk rá. Megtudtuk, mára már majdnem fele-fele arányban vannak a nemek a kliensek között, de néhány százalékkal még mindig a hölgyek vezetnek. Nagyon fontos, hogy elakadásaik leküzdésében a férfiak is gyakrabban kérnek segítséget.– Gyakoriak az egyedülálló, időskorú hívók, de széles a kör, egyre több a magányos, középkorú telefonálónk, hétévestől élete végéig bárki hív minket. Amióta mobil van, a fiatalok gyakran „kopogtatnak", elsősorban nem a problémájukkal keresnek bennünket, sokszor kíváncsiságból, a társaik elismerésének kivívásáért, de fontosnak tartjuk, hogy mindig úgy tegyük le velük a telefont, hogy érezzék, ha bármikor problémájuk lesz az életben, mi segítő kezet nyújtunk. Változóak a problémák egyébként, sokszor van egzisztenciális, párkapcsolati vagy munkanélküliségből eredő segélykérés, tehát amit látunk embertársainkon, ha körbenézünk az utcán. Körülbelül a hívások tíz százaléka „utolsó segélykiáltás" az öngyilkosság krízisében. Mi mindig annyit segítünk, amennyihez a hívó fél hozzájárul: volt már, hogy szükség esetén mentőt hívtunk vagy orvost küldtünk a megadott címre. Egy klasszikus hívás akár 45–60 perc is lehet, de a hívások gyakran 15–20 percesek. Veszélyhelyzetben az idő nem számít, számunkra az élet a legfontosabb érték. Van olyan, amikor egy éjszaka alatt 30–40 alkalommal csörren meg a telefon – részletezi.Az önkéntesek név nélkül, meglévő munkahelyük mellett tizenkét órás szolgálatot teljesítenek, Fábiánné Páger Anna elmondása szerint ez fizikailag megterhelő, de van, hogy lelkileg is, pláne, ha egy nagyon nehéz élethelyzetben álló személyen kell segíteniük. A védelem ezért elengedhetetlen, ennek egyik része a szupervízió és a jelzésekre való odafigyelés, míg másik a szakmai találkozó. Hetente egy alkalommal van megbeszélésük, de évente négy-öt országos szakmai rendezvény is segíti a munkát. Legutóbb Veszprémben, országos konferencián jártak a szegediek, ahol épp az őrzők védelmezéséről, a kiégés megelőzéséről volt szó.Szegeden jelenleg negyvenfős stáb dolgozik a lelki egészség fejlesztéséért. A csapat túlnyomórészt nőkből tevődik össze. Minden önkéntesük a segítés vágyával érkezik, s csak közben tapasztalja meg, hogy legalább annyit kap ebben a munkában, mint amennyit ad. – Mi a személyiségünkkel dolgozunk, ezért fontos, hogy ép, egészséges legyen a lelkünk, és ügyeletkész állapotban tudjuk fogadni a hívásokat. Folyamatos a mentálhigiéné – hangsúlyozta Fábiánné Páger Anna.Hogyan lehet valaki önkéntes? Fontos kritérium, hogy legalább érettségivel rendelkezzen a jelentkező, legyen nyitott, érdekeljék az emberek, és rendelkezzen jó kommunikációs készséggel. Ezt követően egy 120 órás képzésen kell részt vennie, ebből 60 óra önismeret, míg a másik 60 óra speciális telefonos ismeret. A megszerzett tudásról országos vizsgán kell számot adniuk a leendő ügyelőknek. A következő képzés a jövő évben indul.