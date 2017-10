Novembertől csak a legolcsóbb rákgyógyszerekre jár a támogatás

Betegfelvétel a szegedi Onkoterápiás Klinikán. Fotó: Frank Yvette

– Ár alapján döntenék el, mivel kezelnek? Felháborító – dühöngött József, amikor megkérdeztük, mi a véleménye arról, hogy novembertől az ő betegsége esetében már csak a legolcsóbb gyógyszert finanszírozza az államkassza. A napokban jelentették be: többek közt a tüdődaganatban, vastagbélrákban, melanómában szenvedő új betegek egy részének nem mérlegelheti a terápiáját az orvos, hanem a legolcsóbb készítményt kell első körben választania. Másik készítményre csak akkor térhet át, ha a legolcsóbbnak túl sok a szövődménye.

Ugyanolyanokból a legolcsóbbat

A hatékony kezelésnek is jót tesz a szigorítás

Receptírás a szegedi Onkoterápiás Klinikán. A pénz diktál. Fotó: Frank Yvette

– Eddig bíztam abban, hogy az orvos a számomra legmegfelelőbb gyógyszert írta fel – mondta a nyugdíjas férfi, akinél fél éve diagnosztizálták a kórt. – Ezek után hogy szedjem be a tablettákat, tudva, hogy nekem és a másik tíz betegtársamnak is ugyanazt írta fel, csak mert az a legolcsóbb? Miért higgyem el, hogy ettől meggyógyulok?Az intézkedés létjogosultságát Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyi államtitkár azzal indokolta, hogy a gyártók sok esetben nem tudják egyértelműen bizonyítani, hogy adott betegségekre melyik készítmény jobb vagy rosszabb. Ha pedig egyforma hatásfokúak, érdemes árversenyt hirdetni köztük, így is csökkentve az egészségbiztosítási kiadásokat.– Kifejezetten jó ötletnek tartom ezt a változtatást – mondta Kahán Zsuzsanna, az SZTE Onkoterápiás Klinika intézményvezető professzora, aki kiemelte: az intézkedés nem új keletű. – Eddig is létezett ez az eljárás, hogy az originális készítményeket nem biztosították a betegek számára olyan mértékű támogatással, mint a generikusokat. Az utángyártott készítmények lényege, hogy hatóanyaguk ugyanaz, mint a drága, eredeti gyógyszereknek, vagyis egyenértékűek azokkal. Ráadásul szigorú követelményeknek kell megfelelniük, hogy engedélyezzék forgalmazásukat, így a betegek biztosak lehetnek benne, hogy ezek is megfelelőek számukra.Kahán Zsuzsanna hozzátette: az elmúlt időszakban sok problémát okozott, hogy a helyettesíthetőség miatt a betegek időről időre váltogatták gyógyszereiket, attól függően, hogy a patikában kaptak-e olyat, amit felírtak nekik, vagy csak egy másik, azonos hatóanyagút. Ez viszont nem tesz jót a terápiának. – Azzal, hogy megszabják, melyik gyógyszert lehet a betegeknek rendelni, ez a probléma is megszűnik – mondta az intézetvezető, aki kijelentette: ezzel az intézkedéssel nem éri hátrány a betegeket. – Mindenki megkapja a neki szükséges hatóanyagot, csak a piacon lévő termékek közül a legolcsóbb formájában. Az így megspórolt pénzből pedig juthat az új kezelésekre is. Aki pedig ragaszkodik egy bizonyos gyógyszerhez, nyilvánvalóan ezután is megveheti magának – csak az árkülönbözetet ki kell fizetnie.

A közbeszerzés visszavonását követelik

Gráf Ági: – Próbálja ki az államtitkár magán az olcsóbbak mellékhatásait, s egyáltalán a betegségre mennyire hatásos.

Korom Sándorné: – Felháborító és gusztustalan, amit csinálnak.

Tóthné Sas Valéria: – A következőket tudnám javasolni spórolás terén: az összes kajmán-szigeti, svájci és egyéb bankokban lévő számlákon lévő pénzeket lehívni, a nem létező magyar futball finanszírozását felfüggeszteni, és ezek, valamit a kaszinók, gyémántüzlet bevételét is a beteg gyerekek és az onkoterápiára lehetne fordítani.

Bacsóné Lovász Ilona: – Ha ez valóban igaznak fog bizonyulni, akkor nemcsak felháborító, de undorító is. Ha nincsen különbség a készítmények között, akkor miért is van annyi fajta? Ezek szerint az egyszerű hétköznapi ember, aki nem feltétlenül veheti meg a magasabb árkategóriás készítményt, az haljon meg vagy verje magát adósságba, mert így döntött pár nagyon okos ember.

A betegszervezetek ugyanakkor felháborodtak a kezdeményezésen. A Gyógyulj Velünk Egyesület szerint például szakmailag teljesen megalapozatlan az új gyógyszertámogatási szabályozás, amely kiveszi a döntést az orvosok kezéből a terápiák megválasztásában, ezért a közbeszerzés visszavonását követelték. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő szerint viszont ennek nincs halasztó hatálya az eljárásra, így október 19-én eredményt hirdetnek. Az onkológusoknak már a nyertes készítménnyel kell majd az új betegek kezelését elkezdeni.– Az a baj, hogy itt nem generikus készítményekről van szó, hanem különböző hatóanyagúakról – mondta B. Papp László, a Gyógyulj Velünk Egyesület szóvivője. – Mindegyiknek más a hatásmechanizmusa, csupán statisztikailag hasonlók, ha azt vesszük figyelembe, hogy alkalmazásukkal mennyivel hosszabbítható meg a beteg élete. A betegeknek viszont nem mindegy, milyen mellékhatásokat okoznak ezek a készítmények, így az sem, melyikkel kezelik őket. Nem véletlen, hogy az egészségbiztosító korábban ezeket befogadta finanszírozásra: indokoltnak látták, hogy a betegek ezeket megkapják. A döntés ezért furcsa. A betegszervezet álláspontja, hogy természetesen szükség van a spórolásra, de mindenképpen csak olyan módon, hogy az ne menjen a gyógyítás rovására, ne szűküljenek a terápiás lehetőségek. Ezzel az intézkedéssel éppen a személyre szabott gyógyítás lehetőségei szűkülnek.