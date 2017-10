Novembertől épülhet az új lakópark az egykori kábelgyár helyén: porra, zajra panaszkodnak a bontás mellett lakók

Egy kút nem kút



A Rigó utcai részen magasodó geotermikus fúrótornyot rövidesen elbontják, mert elkészül a kút, ami a lakóparkot kiszolgálja. A fúrást a Bakay Nándor utca felől folytatják, de mindössze másfél hónapig. Az üzletember megjegyezte, azért tartott az átlagosnál tovább az első fúrás, mert egy kutatási-fejlesztési programban vettek részt, több vizsgálatot, mérést kellett elvégezniük. Megírtuk: a geotermikus energia hasznosítási lehetőségeit kutatja a lakóparkkal azonos szegedi cégcsoporthoz tartozó konzorcium (2016. november 17.: Geotermikus kutat tesztelnek a kábelgyár területén).

– A belvárosba megyünk, különben messzire elkerülnénk a régi kábelgyár területét, akkora itt a por – panaszkodott a közeli Szende Béla utca és a Kálvária tér sarkán lakó Grundic Tímea. A babakocsit toló anyuka hozzátette, borzasztó por és zaj van az épületek bontása miatt. A szél éppen a Bakay Nándor utca felé fújt, ezért a szokásosnál elviselhetőbbnek érezte a helyzetet. Egyébként sem teregetni nem lehet náluk a szabadban, sem szellőztetni nem tudnak. Mindenüket vastagon lepi a por, hiába takarít többet, mint korábban. Barátnője, Szöginé Nagy Andrea azt mesélte, náluk a kocsi tetejére, de a tévére is annyi por ülepszik másnaponta, hogy rajzolni lehet. A kőőrlő gép csattogása és a geotermikus kút fúrásának zaja is zavarja őket, a fúrótorony ráadásul éjjel-nappal dolgozik.A Bakay Nándor utcán működő festékbolt munkatársát nem zavarja a por. Az utcán a közlekedés amúgy is zajos, poros. Guczi Zoltán megjegyezte, úgy látja, a beruházó mindent elkövet, hogy szervezetten dolgozzon, még locsoltatja is a törmeléket, hogy ne poroljon, ezt méltányolni kell. Legkésőbb négy órakor pedig az őrlőgép is befejezi a munkát, ennyi náluk belefér.Lekeny György, a Cédrus Liget lakópark beruházója, a Cédrus Liget Szeged Kft. ügyvezető igazgatója érdeklődésünkre a környékben lakók elnézését kéri. Elmondta, a régi kábelgyári épületek bontása ezzel jár. Pénteken a tervek szerint az utolsó felesleges faldarabokat is eltávolítják, és a kődaráló is végez az aprítással. A hegyekben felhalmozott betonőrleményt sem viszik el, mert később az alapozásnál szükség lesz rá, és a szállítással sem akarják zavarni a lakókat. A törmeléket locsolják, a kivezető utakat takarítják. A hathektáros területen jelenleg az építkezés előkészületei zajlanak; lőszermentesítenek és régészeti vizsgálatokat folytatnak a szakemberek.Az ügyvezetőtől azt is megtudtuk, hogy a novemberi közgyűlés döntésére várnak. Miután a képviselő-testület szeptemberben jóváhagyta a rendezési tervet, még egy szavazásra lesz szükség. Utána a szakhatósági engedélyeket kell megszerezniük, és indulhat az építkezés. Az előreláthatólag három hónapig tartó földmunkák azonban korántsem járnak a mostanihoz hasonló porral. Utána betonozással folytatják, a teljes lakóparkban egyszerre húzzák fel az épületeket, nem egymás után.