Nyafi is világgá szaladt szilveszterkor: megtaláltuk olvasónk petárdázás miatt pánikba esett kutyáját

Hazatértek az ijedt kecskék



Nem csak kutyák és macskák szaladtak világgá szilveszterkor. Debrecenben például öt kecske szökött el a közeli tűzijáték miatt, amelyek később „hazamentek", Újpesten pedig szökött nyuszit találtak. Az országos hatókörű Szilveszteri Állatmentő Ügyelet Facebook-oldalának összesítése szerint 184 kutyának és macskának veszett nyoma a durrogtatók miatt, 7 kutya pedig bele is pusztult az óévbúcsúztatásba.

– Egészen hajnal 3-ig bent volt Nyafi a lakásban, és elég nyugodtan viselte a durrogtatást. Úgy gondoltuk, most már rendben lesz minden, úgyhogy visszaengedtük az udvarra. Kicsit később aztán három petárdát is a házhoz vágtak. Olyat szólt, hogy mi is nagyon megijedtünk – magyarázta a szegedi Fűrész utcában élő Farkas Lászlóné, aki tegnap aggódva hívta Csörög rovatunkat azzal, hogy újév reggelére eltűnt a 11 éves kan pulijuk. Már újév napján elkezdték keresni a környéken a rendkívül barátságos négylábút, de sajnos nem jártak sikerrel. Az ijedt kutya a drótkerítésen fúrt lyukon át menekülhetett el.Mivel a szilveszteri tűzijátékok és petárdák hangja miatt a kutyák és macskák is pánikba esve próbálnak menekülni, általában sok elkóborolt négylábút kell összeszednie másnap a gyepmestereknek. Ha van bennük csip, befogásuk után a gazdájukat is sokkal könnyebb megtalálni. Szegeden azonban idén szerencsére nem akadt sok dolguk a gyepmestereknek. – Csak egy-két otthonról világgá szaladt, illetve utcán kóborló kutyáról kaptunk eddig bejelentést, ami kevésnek számít ilyenkor – mondta el Nyulas János Attila szegedi gyepmester, aki szerint a gazdik idén jobban figyeltek a kedvenceikre. Tavaly 14-15 ijedt kutyát is össze kellett szedniük az utcáról. Szerencsés Tilla, a Tappancs Állatvédő Alapítvány munkatársa is arról számolt be, idén „nagy volt a csönd" szilveszterkor – csupán egy esetben keresték őket egy utcán talált kutya csipjének azonosításához. Szerinte beérett az a felvilágosító munka, amit az elmúlt években állatvédők folytattak a szilveszteri elkóborlások megelőzése érdekében.Farkasné kutyájának végül a Facebookon jutottunk a nyomára: egy leírásához hasonló kutyáról készült fotót posztolt egy onnan több kilométerre, a Sándor utcában élő lakó. – A foxink nagyon ugatott reggel az udvaron. El nem tudtam képzelni, mi lehet vele. Aztán kinyitottam a kaput, és ott feküdt szegény puli a földön. Egyből behívtam, kapott enni és inni. Érezte, hová kell jönnie – mondta el Lajtár Kálmánné, aki bátyjával együtt egy pincsit is tart. A fotót a leírással egy szomszédjuk posztolta a közösségi oldalra.– Hát hová csavarogtál, Nyafi?! – kérdezte megkönnyebbülve Farkas Lászlóné, amikor meglátta, hogy csakugyan a pulijukat fogadták be átmenetileg a Sándor utcai lakók. Rögtön egymás nyakába borultak Nyafival, de a kutya még ekkor is remegett. Csak akkor kezdett fölengedni, amikor már hazafelé tartottunk vele a kocsiban, otthon aztán már farkcsóválva vonult körbe a konyhában.