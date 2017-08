Nyakunkon a kukoricaszezon: mindenki az édeset keresi, a termelőnél és a strandon is

Tudta?



Magyarország Európa legnagyobb csemegekukorica-termelője, és az USA után a világ második exportőre. 30-34 ezer hektárnyi területen vetik – kétszer annyin, mint az Európában második Franciaországban –, az évi 500-600 ezer tonna termés kétharmadát a konzervipar, harmadát a hűtőipar dolgozza fel. A termékek közel 95 százaléka exportra kerül, ami konzervből 2016-ban elérte a 180 ezer tonnát, fagyasztottból pedig a 70 ezret. Legnagyobb piacaink Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország.

Az íze végett



A csemegekukorica ízét elsősorban a benne lévő cukortartalom határozza meg, ez zsenge, úgynevezett tejes-érési állapotában a legnagyobb. Ennek megfelelően – a piaci trendeket követve – a szuperédes fajták mára meghatározók a magyar termesztésben.

– Desszert 78-as fajta, nagyon jó, még az árpa után is el lehet vetni, az első fagyok előtt simán beérik – dicséri csemegekukoricáját a Mars téri nagycsarnokban előfizetőnk, a sándorfalvi Túri Ferenc. Király Aranka vásárolt is, idén már harmadszor, szerinte ha elég zsenge, akkor 10 perc bőven elég neki a forrásban lévő vízben.Egy másik standon Sáfárné Vass Valéria ezen a nyáron már sokadszorra vásárol csemegekukoricát. Ezúttal Barta Zoltán portékája tetszett meg neki. – A lányomnak viszem, nagyon szereti, kismama, és hét hónapos az unokám – mondja büszkén, hozzátéve, hol ő főzi meg, hol a lánya.Több mint fél tucat helyen árultak a szerdai piacon csemegekukoricát a Mars téren, aki tudta a fajtáját, az a Zöldségtermesztési Kutató Intézet, a ZKI által nemesített Desszertet. Ilyet kínált Rik László is, ő éppen 70-est. Megtudtuk tőle, hogy minél kisebb a szám, annál rövidebb az érési idő, a cső mérete, és annál kisebb a szem is – persze átlagos időjárási körülmények mellett. A Desszert 50-est például nem véletlenül hívják mazsolának.Kevesen tudják, hogy a csemegekukorica a legnagyobb mennyiségben vetett ipari zöldségféle Magyarországon, a hazai termőtájak közül kiemelkedő Hajdú-Bihar megye a maga 14 ezer hektáros termőterületével – Csongrád megyében 3-4 ezer hektáros a regisztrált termőterület. Ennél valószínűleg jóval több van belőle, a veteményes végében, a kiskertek szélére sokan még ma is szívesen vetik. Többnyire családi fogyasztásra, de gyakran jut belőle a piacra is.Az árusok jellemzően 70-90 forintért adták a csemegekukorica csövét, és alig magasabb áron, 100 forinttal indult a szezon. Legtöbben otthon főzik meg, utcai árussal már régen nem lehet találkozni, a strandokról azonban még nem kopott ki ez a laktató csemege. Az egyik árus is említette, hogy a mórahalmi fürdőben látott minap csemegekukoricát, persze jóval drágábban, mint amennyiért ő adja.Pál Luca Sára és testvére, Kristóf Bálint jóízűen falta a kukoricát a mórahalmi fürdőben, pedig nagyapjuk, Pál István is kukoricatermesztő a Nógrád megyei Karancsalján. – Csak náluk még nem érik, de már alig várjuk – mondta a Pest megyéből érkező két gyerek.A szegedi Liget fürdő Napfény büféjében szerdán ugyanúgy 400 forintért adtak egy cső kukoricát, mint Mórahalmon. – Egy domaszéki őstermelőtől vásároljuk, és nagyon ízlik a vendégeinknek – mondja Rumf László üzletvezető, hozzátéve, hogy a helyiek uzsonnára eszik, a jelentősebb mennyiséget vásárló románok pedig desszertként, ebéd után.