Nyaralás: van, aki nem sajnálja a pénzt a kényelemért - félmillió forint is lehet egy hét

A kulturális körutazásokat szervező Z(s)eppelin utazási irodában idén Olaszország, Svájc és Ausztria a legnépszerűbb úti cél Törökország és Erdély mellett. Fotó: Török János

Magyar László a Top Tours utazási irodában azt mondta, egy bizonyos kor felett inkább többet áldoz a kényelemért. Feleségével 500-600 ezer forintot szánnak idén a nyaralásra. Fotó: Török János

320-ig nincs gond az euróval

– Az euró drágulása a 320 forintos határig nem jelent problémát, mert az az alatti ingadozást belekalkulálták az utazások árába. Ha túllépi az euró a 320 forintot, akkor árfolyampótlékot van lehetőségük kivetni az utazási irodáknak, ami a részvételi díj 8 százaléka lehet. De ez nem gyakori, legutóbb 3-4 éve volt rá példa – magyarázta Hegyesi Sándor, a szegedi Top Tours utazási iroda vezetője. A horvát kuna drágulása sem az útiköltséget növeli meg, hanem a tengerparti vásárlást.

Egy négytagú család egy hetet az igényeitől függően 200 és 900 ezer forint között tölthet el Görögországban.– Városlátogatás, Pompeji volt a terv, de most egy klasszikus nyaraláson, Görög- és Törökországon is gondolkodunk. Hogy melyik mellett döntünk, az az otthoni hangulattól függ – utalt felesége döntő szavára Magyar László, aki a szegedi Top Tours utazási iroda vezetőjénél, Hegyesi Sándornál érdeklődött. – Az árról nem ő tehet, hiába kértem fél áron – viccelődött, majd elárulta, egy hétre mennének a feleségével repülővel all inclusive, azaz minden szolgáltatást és fogyasztást magában foglaló útra, amelyre 500-600 ezer forintot szánnak.Magyar László hozzátette, ha húszéves lenne, nyaralás közben lemenne a boltba tejért és kenyérért, de mint fogalmazott, egy bizonyos kor után fontosabb nekik a kényelem, "rohangásszon a rosseb", ezért hajlandó inkább többet fizetni az átlagnál.– A foglalások alapján Görögország népszerűsége töretlen, tavalyhoz képest 30 százalékos a növekedés – kezdte Hegyesi Sándor az idei trendek értékelését. – Görögország után Törökország nagyon erős. Az ottani riviéra – Antalya, Belek, Kemer, Side és Alanya – 250 kilométer hosszú. Van olyan nap, hogy Budapestről és Debrecenből négy repülő indul, főszezonban pedig hetente legalább 20 gép közlekedik a két ország között – magyarázta a 13 éve utazásszervezéssel foglalkozó szakember.Harmadik helyen Albánia található. Ide tavalyhoz képest 50 százalékkal emelkedett a foglalások száma, ami részben annak is köszönhető Hegyesi szerint, hogy Koszovóban amerikai és uniós pénzekből megépített autópályán át a népszerű tengerparti nyaralóhelyig, Durrësig vezet az út. Az arab országok közül Hegyesi kiemelte Egyiptomot, amely a terrorizmus és az arab tavasz eseményei által megtépázott népszerűségét lassan visszaszerezni látszik, illetve Tunéziát.Árakról szólva a legnépszerűbb úti célra kértünk tőle egy alacsonyabb és felső kategóriás ajánlatot egy hétre két felnőtt és két gyerek számára. Egyéni utazással egy család már 200 ezer forintért elölthet Görögországban egy hetet, de akkor minden másért nekik kell fizetniük. Egy négycsillagos all inclusive hotelben Krétán főszezonban repülővel utazva ugyanez a család már 900 ezer forintot hagyna a kasszánál. Ebben az összegben viszont minden benne van, mint Hegyesi mondta, elég csak a fürdőnadrágot vinni, mert még törülközőt is adnak.Az idei szezon érdekességeképpen Hegyesi megjegyezte, hogy az utazók már tavaly novemberben elkezdték lefoglalni a nyári utakat, illetve nemrégiben érkezett meg hozzájuk az első 2019-es katalógus.A kulturális körutazásokat szervező Z(s)eppelin utazási iroda munkatársa, Zsebőkné Tóth Sára lapunknak elmondta, utasaik körében idén Olaszország, Svájc és Ausztria a legnépszerűbb úti cél Törökország és Erdély mellett. A körutazásokon túl a csillagtúrák is közkedveltek, az utazások időtartama átlagosan 4-5 nap. Egy 11 napos törökországi utazás 200–420 ezer forint közötti, de egy háromnapos ausztriai út már 30-40 ezer forintért is foglalható. Az exkluzív utak, mint például a Vietnam–Laosz–Kambodzsa körút, az időjárás miatt inkább az év elején és végén népszerűek, ez utóbbi már fejenként 700 ezer forintért elérhető.Nagy Ildikó, a hódmezővásárhelyi Utópia utazási iroda vezetője két országot emelt ki. – Nálam Görögország és Tunézia az abszolút favorit, ezeket keresik nagyon. Tunéziába ötnapos, négyéjszakás utakra mennek a családok, de egy kétfős all inclusive ugyanide már 84 ezer 900 forinttól elérhető.Görögországot pedig azért szeretik, mert busszal elérhető, ami sokkal olcsóbb – mondta Ildikó.