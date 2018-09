Nyárbúcsúztató koncert a Wagner-udvarban

A fiatal énekesek hangversenyén Klebniczki György zongorakíséretével fellépett Bocskai István, Horák Renáta, Kovács Éva, Major Attila, Máthé Beáta és Szélpál Szilveszter. – Tavaly vette birtokba a Wagner-udvart a művészet, és öröm látni itt a sok új, mosolygó arcot – mondta Marton Árpád, mielőtt bemutatta az operatagozat művészeit. A koncert a fizikatanárként is oktató Szélpál Szilveszter fellépésével indult. Az összes ülőhely megtelt, a vidám zeneszó pedig sok Klauzál téren sétálót is bevonzott. A baritonista több gimnazista diákja is eljött az estre és lelkesen tapsolt a kapualjból.