Nyári fények a karácsonyfán

Divat lett élményt ajándékozni karácsonyra – a jövő nyári Dóm téri produkciókra akár bérletet is lehet vásárolni. Fotó: Dusha Béla

Jobban tette-e volna Rómeó, hogy amikor száműzik Mantovába, magával viszi szerelmes Júliáját, és karácsonyfát állítanak közös otthonukban? Elképzelhető-e, hogy Quasimodo inkább fényfüzérekkel aggatja tele kőszobor barátait a Notre- Dame tetején, mint hogy a gonosz esperessel harcoljon? Énekelhetnek-e apácák karácsonyi dalokat egy diszkódíva vezetésével?Bizonyára bármit meg lehet álmodni, de ha a fenti szereplők így alakították volna sorsukat, akkor mi most nem készülhetnénk arra, hogy ismerősen kedves történeteiket nézzük meg jövő nyáron a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Persze a karácsonyi hangulatot ennek ellenére is tudjuk vegyíteni a nyár kihagyhatatlan programjaival. Idén is kaphatók ugyanis a fesztivál kedvezményes ünnepi bérletei, így kombinálhatjuk a szeretteinknek tetsző előadásokat.

A Premier bérlet az összes jövő nyári előadás első estéjét tartalmazza, míg a Musical bérlet a három látványos zenés produkciót vegyíti. A hazánkban először látható, fergeteges musicalt, az Apáca Show-t Szente Vajk rendezi, és az már biztos, hogy Molnár Piroska, Alföldi Róbert és Feke Pál is szerepet kapott a darabban. Alföldi rendezésében láthatjuk a Hegedűs a háztetőnt, ami most szerepel először a 87 éves Szabadtéri műsorán. A notre-dame-i toronyőr tavaly rengeteg néző szívét meghódította látványos és szívhez szóló jeleneteivel.A 2018-as évad egyik legjobban várt előadása, Shakespeare legnépszerűbb love storyja, a Hegedűs D. Géza rendezésében készülő Rómeó és Júlia mellé az Apáca Show-t vagy Verdi csodaszép operáját, a Rigolettót is csomagolhatjuk karácsonyi papírba. Quasimodo érzelmes, a szeretet erejéről szóló történetét pedig a Rigolettóval együtt is megnézhetik szeretteink. Az opera híres dallamai biztosan sokak számára ismerősek, elég, ha csak annyit mondunk: az asszony ingatag...Az ünnepi készülődés során viszont egyvalamiben biztosan nem kell meginognunk: a Szegedi Szabadtéri élménye a lehető legtökéletesebb ajándék a fa alatt. A kedvezményes karácsonyi bérleteket már 6450 forinttól is meg lehet vásárolni a Fesztivál Jegyirodán és online felületeken.(X)