Nyáron többet fújják a sípot: Horzsolásokat látnak el, és a rosszul lévő időseknek is segítenek az úszómesterek

Cérna Noémi figyel - életet még nem kellett mentenie, de gyerekek apróbb sérüléseit, horzsolásait már többször el kellett látnia. Fotó: Kuklis István

Puhalák Leventének ez a harmadik nyara a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben. Fotó: Kuklis István

Az úszómedence közepére meg legutóbb bement egy pár, nem tudtak úszni, és nyomkodták egymást a víz alá. A srác nagy nehezen kikecmergett, de a lányt bent hagyta a vízben. Őt én vittem ki

– Tavaly kerültem ide, akkor még medenceőrként dolgoztam. Idén már uszoda- és szaunamester vagyok, ami nagyobb felelősséget jelent – mondta a mórahalmi Cérna Noémi a Szent Erzsébet Gyógyfürdő úszómedencéje mellett a tűző nap elől az árnyékba húzódva. Mórahalmon arra voltunk kíváncsiak, tényleg annyi-e a dolga egy úszómesternek, hogy néha belefúj a sípjába, amikor a komisz gyerekek vizet fröcskölnek a nénikre. A válasz röviden: nem.Amikor a munka előnyeiről kérdeztük Noémit és szintén fiatal kollégáját, Puhalák Leventét, mindketten kiemelték, hogy ez nem egy nehéz fizikai munka, nem szakadnak bele. Télen, amikor a külső medencék nem működnek, lényegesen kevesebb a munkájuk. Mint fogalmaztak, nyáron többet fújják a sípot. – Szellemileg kell képben lenni, mert egy pillanatra sem lankadhat a figyelmünk – mondta Noémi.Az uszodamesterek azt mondták, a baleset-megelőzés is a feladataik közé tartozik. Noémi életet még nem mentett, de gyerekek kisebb sérüléseit, horzsolásokat már kezelt. – Az idősebb korosztályt az viselheti meg, ha több időt töltenek a meleg termálvízben, mert ilyenkor leesik a vérnyomásuk – magyarázta Noémi.Leventének ez a harmadik nyara a fürdőben, ő egy barátja javaslatára választotta ezt a munkát. – Vizsgáznunk kellett többek között elsősegélyből és újraélesztésből is. A benti csúszdánál szokott gondot okozni, hogy csúszás közben nem tudják, merre van a fel és a le, és elkezdenek kapálózni.– mesélte a fiatalember, aki szerint a munka legnehezebb része szintén az, hogy folyamatosan figyelemmel kell követniük a fürdőzőket még a rekkenő hőségben is. – A könnyedségét pedig az adja, hogy nyár van, strandon vagyunk, és itt vannak a csinos lányok – tette hozzá Levente mosolyogva.