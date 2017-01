Nyárra készül el a zsinagóga

Folytatása következik?



Az ország második legnagyobb zsinagógáját, a világ tíz legszebb zsidó temploma közé választott épületet még ebben a választási ciklusban szeretnék belül is helyreállíttatni. Ehhez a számítások szerint bruttó 1,2 milliárd forint kellene. A szükséges forrás megszerzéséért dolgoznak most a háttérben, hogy ne maradjon félbe a felújítás.

A nagy hideg ellenére sem álltak le a zsinagóga tavaly februárban elkezdett felújítási munkálatai (2016. február 23.: Fakivágással kezdődik ma a felújítás). – Olyan műveleteket végez a kivitelező, amihez a külső homlokzatról leszerelheti és elviheti a tartozékokat – tudtuk meg Lednitzky Andrástól, a Szegedi Zsidó Hitközség elnökétől.Így az ólomüveg ablakok fémkereteit műhelyben rozsdátlanítják, és az üvegeket pótolják. Hasonlóan eltávolították a műkő díszítéseket és az esővíz-elvezető csatornákat, vízköpőket, leszedték a kerítés vasrácsait. Vízköpőből a tervezettnél ráadásul kevesebbet illesztettek fel eredetileg is 115 évvel ezelőtt, az akkori pénzhiány miatt. Most ezeket is kiegészítik. Kizárólag olyan munkák álltak le, amiket mínusz öt fok alatt nem lehet folytatni. A fóliaborítás alatt azonban – kisebb létszámmal – a műkő díszítéseket fűtés mellett pótolják.Több kísérletben teszteltek különböző vegyszereket a falak tisztító lemosásához. A kivitelező beszerezte az alapanyagokat a cserepezéshez, bádogosmunkához és téglaborításhoz, az alábéleléshez fóliát hozattak. Mivel az épületet és a kerítést alkotó sárga téglát már nem gyártják, a homlokzatot a kerítésből és a hátul lebontott szociális létesítmény tégláiból egészítették ki. A kerítést – a műemlékvédelmi hatóság ellenőrzése mellett új, kisebb méret- és összetevő-eltéréssel – más építőanyagból építik fel. A minősége azonban megfelel az elvárásoknak.Nem március végére készül el a felújítás. Három hónap csúszással, június végére módosították a befejezési határidőt. Ehhez szerződést kellett módosítani a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) és a Miniszterelnökség között. Bizonytalanná vált ugyanis, hogy a belső renoválásra kapnak-e támogatást. Mivel beviszik a szociális helyiséget az épületbe, meg kellett terveztetni a belső átalakítást. Mégpedig úgy, hogy a pluszmunkákra nem kértek több pénzt, hanem a tartalékkeretből gazdálkodnak.A pénz egyébként időben érkezik; a hitközségi elnök dicsérte a közbeszerzőt, a kivitelezőt, a műszaki ellenőrt, sőt a hatóságokat is, mert a közös ügy érdekében támogatva együttműködnek. A belső munka mellett a szokatlanul hideg tél is hátráltatja a munkát. Előttük áll még a gerendák és a cserepek cseréje. Azokat az úgy nevezett fiatornyokat, amiket műhelyben renoválnak, daruval leemelték. Tavasszal a Löw Immánuel tervezte parkot is megvalósítják.