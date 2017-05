,,Nyelveken szólnak a villamoson a fiatalok" - csúcsra járnak a lakossági panaszok

Bár sokan rettegve zárták magukra az ajtót, a hétfői magyar érettségihez nem kapcsolódott semmiféle incidens. Idén szerencsére nem égettek Ady-köteteket - de ez volt az utolsó nyugodt nap. Egy idős alsóvárosi asszonynak ismeretlenek gyököt vontak a kerítéséből a matek írásbelit megelőző éjszaka, és reggelre a fűkaszája is eltűnt. Másik olvasónk akkor rémült halálra, amikor sápadt, ünneplős lányok vették körbe a szinusz-koszinusz tételt mormolva.- A tekintetük teljesen tompa volt, mintha nem is látnának. Mint a zombik! Biztos voltam benne, hogy a Sátánt idézik meg - idézte fel a történteket, de a sötétség urát szerencsére nem érdekelte a matematika.

Az Élet iskoláját hiányolta az 52 éves K. Gusztáv, aki éppen a reggeli tüskéjét fogyasztotta a közeli kisbolt előtt. Úgy vélte – és ebben kollégái is támogatták –, hogy a mai fiatalok puhányok, inkább katonának kéne ezeket vinni, nem egyetemre.



A lányoknak meg amúgy is minek az érettségi? Inkább főzni tanítanák meg őket, költők és egyenletek nélkül simán le lehet élni egy életet. Egy igaz magyar nőnek elég, ha össze tudja számolni a gyerekeit meg a perselypénzt. Kifejtette továbbá, hogy a külföldiek történelméből is tök felesleges érettségizni.

Addig nem kellene kiadni az érettségi bizonyítványt, amíg meg nem mutatják, hogy képesek felelősségteljesen viselkedni! - javasolta egy olvasónk, aki messze nem annyira öreg, mint amennyire elfelejtette, milyen volt kamasznak lenni. Utalt rá, hogy halálra idegesítik a tizenévesek, nem tudnak mást, csak vihogni meg hülye rövidítésekkel gyötörni a magyar nyelvet, és a ruháik! Bár most meg az idegesíti halálra, hogy ünneplőt húznak, így nem tudja azon köszörülni a nyelvét, hogy mindenük kilóg (lány), illetve ez most lány-e vagy fiú (fiú). Reméli, hamar véget ér ez az embert próbáló időszak – bár azon még mindig fel lehet háborodni, hogy nem adják át a helyet a villamoson.



A 13 éves L. Katinka is csatlakozott a tiltakozó felnőttekhez. Nővére elmondása szerint „hetek óta idegbeteg", házimunkát nem végez, és tanulásra hivatkozva folyton kizárja közös szobájukból. Birtokvédelmi eljárást kezdeményezett a szülőknél, de az érettségik idejére felfüggesztették a jogait.



Katinka tudatosan készült erre az időszakra, mivel van egy 19 éves bátyja is, aki tavaly kápolnát akart építeni a kertben Szent Antal tiszteletére, miután átment a matek írásbelin. Így aztán szerencsésen meg tudta nyugtatni a buszon a pánikba esett utast, aki a német írásbeli reggelén arra eszmélt, hogy nem érti, mit beszélnek körülötte a fiatalok.



„Nyelveken szólnak!" - mondta rémülten a hatvan körüli férfi, aki aztán lehiggadva azt mormolta, miért nem tanul mindenki továbbra is oroszul. Azt legalább még sokan felismerik, és csak akkor indul be a futóreflex, ha egyenruhások kiabálják hangosan.