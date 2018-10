Nyelvi kavalkád az egyetemen - Játszva tanulhattak

Ötödször rendezte meg a Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézete a Nyelvi Kavalkád programsorozatát. Az esemény célja a nyelvtanulás népszerűsítése, a meglévő ismeretek felmérése és játékos bővítése, valamint az interkulturális kommunikáció gyakorlása. – Elsősorban egyetemi hallgatókat és középiskolásokat vártunk, nagy örömünkre évről évre egyre többen érdeklődnek – mondta Lévai Judit intézményvezető. Azt is megtudtuk, legnépszerűbb programjaik a különböző játékok. Több új, online alapú játékot vezettek be, így a játszóterem egész nap tele volt. Emellett a papíralapú játékok is nagy népszerűségnek örvendtek, a kedvenc a Scrabble volt, akár angolul vagy németül. Bernadett másodéves a gazdasági karon, és nincs még nyelvvizsgája, jövőre tervezi letenni. Angoltanára javasolta neki a programot, barátaival a Dixit nevű társasjátékot játszották.Szintén nagy sikert arattak a külföldi diákok országismertetői. Chiléről, Indonéziáról és Kazahsztánról meséltek a hallgatók, alapesetben anyanyelvükön. A magánének szakon tanuló kínai diáklány a közvetítő nyelven, angolul beszélt kultúrájukról. Az angol mellett spanyol és német nyelven is hangoztak el előadások, és igen kedvelt volt a „Tanuljunk meg cirill betűket" program.Írásbeli próbavizsgát is tehettek a diákok több nyelven is. Ennek célja az volt, hogy felmérjék tudásukat és megismerjék a nyelvvizsga feladattípusait. A szóbeli próbavizsga után a vizsgáztatók értékelik a feleletet, és tanácsokkal látják el a tanulót. Az intézményvezetőtől azt is megtudtuk, az elmúlt egy évben megugrott a spanyolból nyelvvizsgázók száma. Szintén a spanyol nyelv szerelmese a vajdasági magyar ikerpár, Prekajec Petra és Ella, akik az intézet folyosóján spanyol nyelvű dalokkal szórakoztatták a résztvevőket.