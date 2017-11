Nyereménnyel csábítanak az átverős internetoldalak

Netes tájékozódás. Az a gyanús, ami gyanús. Fotók: Frank Yvette

A webáruházak, -shopok intenzíven nyomulnak a Facebookon is, de egy részük csak lájkvadász, és arra koncentrál, minél több legyen a megosztás. Nyereménysorsolásokkal, azok ígéretével aktivizálják a felhasználókat, akik vagy megkapják a jutalmat, vagy nem. És ez a kisebbik baj, a nagyobb az, ha az előrefizetős és hosszú határidővel dolgozó kamu webshop pénzzel is lehúzza a gyanútlan vásárlót.

Sorozat a Délmagyarországban



Fogyasztóvédelmi sorozatunkban mi is foglalkoztunk a facebookos vásárlással – olvasónk előre utalta egy óra árát, de a csomag nem érkezett meg, és nem találta meg az eladót. A szakemberek azt tanácsolták, mellőzzük az előreutalást olyan oldalakon, amelyeken nincs plusz biztonsági eljárás, például megbízható letéti számla. A Facebook személyes adatokat – ideértve az IP-címet is – csak hatósági vagy bírósági határozatra ad ki, így ha az eladóval nem tudunk kapcsolatba lépni, feljelenthetjük a rendőrségen.

A portál azért óvatos, ezzel a listával kizárólag a Facebookon végzett „tevékenységet" értékelik, a mögötte álló vállalkozást – amennyiben van ilyen – nem. Ha bejelentést kapnak egy gyanús oldalról, lementik a kritikákat, „anyázásokat", mert ezek egy naprakész profilon nem sokáig maradnak fenn. Az oldalt átnézik, ez történt a címe szerint szegedi, Kossuth Lajos sugárúti Mimi Divat Outlettel is.

Mimit kerestük, de nem találtuk a megadott címen. Szerepel az átverős oldalakkal foglalkozó honlapon.

Ezt unta meg az, és 2015-ben létrehozta a problémás webshopok listáját. Ezen olyan Facebook- oldalakat sorolnak fel, amelyekre a gyanús tulajdonságok közül legalább egy ráillik. Az oldal szinte csak sorsolásból áll, a nyertesek jellemzően kitalált nevek vagy kamu Facebook-profilok. A terméket kizárólag előre kifizetve lehet megvásárolni, a szállítási határidő néha több hónap – az árukat ők is az Ebay-ről, vagy hasonló internetes piacokról szerzik be. Közvetítők, a terméket nem is érintik, csak megrendelik egy külföldi oldalról a vevő címére. Jellemző az is, hogy hozzászólások vannak a szolgáltatás kifogásolható minőségéről.Ha megnézzük a profilt, csak a szokásos sorsolgatásokat látni, abból viszont rengeteg van. Azt már a portál szúrta ki, hogy a Facebookon ugyanaz a címe a Miminek, mint az idén márciusban már kritizált, azóta meg is szűnt DrDivat oldalnak. A címet természetesen mi is megnéztük, semmi nyoma Miminek a kapucsengőkön. Cégtábla pláne nincs, még a KasMir Textil Galériába is benyitottunk, hátha tudnak valamit a „rokon" vállalkozásról, de hírét sem hallották.

Hogyan azonosítsuk a kereskedőt?



A webáruház üzemeltetője köteles többek között nevét, címét, székhelyét, elérhetőségét és adószámát is feltüntetni a honlapon. Ezek az adatok a legtöbb esetben hiányoznak. Semmiképpen ne rendeljünk az eladó személyét titokban tartó webáruházakból! Legyen gyanús a túl sok ajándéksorsolás, az óriási árengedmény. Arról, hogy valóban létezik a gazdasági szereplő, a www.e-cegjegyzek.hu honlapon kaphatunk információt.

A még élő, weboldalt már nem tartalmazó doradivat.hu lekérdezésével megtaláltuk az üzemeltetőt is. A net mélységeiben jártas kollégám eljutott egy szentesi névig, címig és egy élő Facebook-profilig. Volt egy telefonszám, felhívtuk, de ott sem a név, sem a Mimi nem csengett ismerősen.November 3-án jelent meg az átverős oldalak cikke, a sorsolások azóta is aktívak. „Villám nyereményjáték, nincs más dolgod: Oszd meg és lájkold! Ma sorsolunk 17 órakor, hajrá! Meg is tudod vásárolni, átvételkor kell fizetni." A portál szerint ámítás, hogy utánvéttel is lehet vásárolni, és minőségi terméket kapunk kézhez gyors és precíz kiszállítással.