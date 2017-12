Nyereséggel zárja az évet a város ingatlankezelő cége

Üzletáganként elemezte az IKV Zrt. idei teljesítményét Kardos Kálmán , a társaság elnök-vezérigazgatója, aki összességében elégedett a társaság eredményeivel, az üzleti tervükben kitűzött célokat elérték. A lakásbérbeadásokkal kapcsolatban elmondta, a több mint 1 milliárdos bevétel mellett 6 milliós mínusszal zárnak, aminek az az oka, hogy az önkormányzati lakásállomány 88 százalékát szociális alapon adják ki, és a beszedett díjak nem fedezik a költségeket. A nem lakáscélú helyiségek eladása kapcsán a bevétel a várost illeti, míg az IKV-t bonyolítási díj, így ezen a területen 19 milliós plusszal zárnak. A Szint Kft. ugyanakkor veszteséges, 29 millióval haladják meg kiadásai a bevételeket. Kardos elmondta, ennek oka, hogy a minimálbér emelése miatt ők is magasabb árakkal dolgoznak, emiatt sorra bontják fel a szerződéseket velük, nem tudják ugyanis versenyképes áron kínálni a szolgáltatást. A társasházüzletáguk azonban önellátónak mondható, 1 milliós nyereséggel zár idén.A vállalkozási tevékenységük bővült, mivel a cég munkatársai is bekapcsolódtak a lakások felújításába. Idén saját erőből 68-at hoztak rendbe, ennél valamivel többet önkormányzati támogatásból, így összességében 205 lakást adhattak új bérlőknek, de 135-en visszaadták a bérleményt. Üzlethelyiségekből 106-ot adtak ki, míg 70-et újfent a cég kezel és próbál ismét kiadni. Jövőre folytatják a lakásfelújításokat, Kardos célja, hogy újabb 200-at újítsanak fel teljes körűen, 14-ben már el is kezdődtek a munkálatok.Idén egy tucat bérlőt lakoltatott ki a társaság, amivel kapcsolatban Kardos Kálmán hangsúlyozta, csak abban az esetben élnek ezzel a jogukkal, ha egyáltalán nem tudnak együttműködni a bérlőjükkel, és 1 millió forintot meghaladó adósságot halmoztak fel.