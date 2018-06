Nyerjen páros belépőt a Hegedűs a háztetőn előadására a Szegedi Szabadtérin!

Szinte hihetetlen, hogy minden idők egyik legkedveltebb musicalje most szerepel először a 87 éves Szegedi Szabadtéri Játékok műsorán: a Dóm téri nézők is együtt dúdolhatják a szereplőkkel a darab legnagyobb slágerét: „Ha én gazdag lennék..." A Zikkurat Ügynökség produkciójának főbb szerepeit a Tevjét alakító Stohl András mellett többek között Csákányi Eszter, Hevér Gábor, Éder Enikő, Tóth Gabi, Bánfalvi Eszter, Fehér Tibor, Makranczi Zalán és Náray Erika alakítja.



A musical július 7-i előadására (szombat 21 óra) nyerhet most páros belépőt, ha jól válaszol kérdésünkre és szerencséje is van. Játszani július 2-án hétfő délig lehet. A nyerteseket e-mailben értesítjük.



Nyerjen páros belépőt a Hegedűs a háztetőnre