Nyertesünk eddig nem hitt Fortunában - Törökországba repítjük olvasónkat, Alexandrát

Dobó Alexandra élt májusi kedvezményes ajánlatunkkal, részt vett nyereményjátékunkban – és nyert!

Fotó: Frank Yvette

A török Riviéra fővárosába, a gyönyörű fekvéséről híres Antalyába vezet nyertesünk útja a szegedi ZsEPPELIN utazási iroda szervezésében.

Az olvasás élménye mellett egy utazást is nyert a török tengerpartra Dobó Alexandra, aki élt májusi kedvezményes ajánlatunkkal, és részt vett nyereményjátékunkban. Alexandrát a velük egy háztartásban élő édesapja kérte meg, fizessen elő lapunkra. – Apu kezembe nyomta a szórólapot, amely be volt dobva postaládánkba, én hetekig hurcoltam a táskámban, el is feledkeztem róla. Majdnem lejárt a megrendelési határidő, amikor megtaláltam – mesélte nyertesünk. Úgy fogalmazott, nem is figyelte a nyereményjátékot, örült, hogy az újságot júniustól megkapták, és azt édesapja mindennap elejétől a végéig elolvassa.– Éppen nyaraltunk, amikor kaptam egy telefont, ahol megkérdezték, emlékszem-e, hogy megrendeltem a Délmagyarországot, és hogy ehhez volt egy nyereményjáték is – mesélte olvasónk. Alexandra nem emlékezett, nem is figyelt erre, így először azt hitte, átverés az egész. Sosem nyert még semmit, így gyanakodott picit. Miután kiderült, valóban ő a kétszemélyes törökországi utazás nyertese, megkérdezte apukáját, szeretne-e ő utazni. – Ő nekünk ajándékozta ezt, így felmerült, nemcsak kettesben megyünk a férjemmel, hanem a lányunkat is visszük, Hanna nagyon izgatott, hogy jöhet velünk. Ráadásul szeretünk utazni, Törökországban még sosem voltunk, bár már többször terveztük – mesélte új előfizetőnk. Férje külföldön dolgozik, Hanna suliba jár, de mindenhol megértők voltak, így el tudnak utazni együtt egy hétre. Fejben már készülnek az útra: olvasgatnak, terveznek, ám csomagolni csak az utolsó pillanatban fognak.Édesapja az előfizetéssel a Délmagyar mellé a Bors napilapot is megkapja, így a család duplán jól járt ezzel a döntéssel. Már figyelik nyereményjátékainkat is. Eddig nem kísértették a szerencsét, mostantól viszont tudják: érdemes.