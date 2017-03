Nyílt levelet írt a szegedi Oktatói Hálózat a CEU védelmében

A szegedi OHA szerkesztőségünkbe is elküldött nyílt levelét a özép-európai Egyetem ellen tervezett kormányzati lépések indokolják. A kezdeményezést támogatja az FDSZ Szegedi szervezete is. A levelet elküldté a Szegedi Tudományegyetem rektorának és 12 dé ánjának is, érve őket, hogy emeljé fel szavukat a felsőoktatási törvény ilyen övetkezményekkel járó megváltoztatása ellen.



A Közép-európai Egyetem 25 éve a magyar tudomány és felsőoktatás szerves része, a honi akadémiai élet egyik legjelentősebb és nemzetközileg is legsikeresebb műhelye, a külföldiek mellett sok magyar hallgató, oktató és kutató szellemi otthona. Az egyetemi rangsorokban elért előkelő helyezései alapján a CEU a magyar kormányzat által olyannyira vágyott akadémiai kiválóság, nemzetközi versenyképesség megtestesítője. A Balog Zoltán miniszter által 2017. március 28-án beterjesztett törvényjavaslat ezt a minden tekintetben sikeres intézményt mondvacsinált és diszkriminatív feltételek bevezetésével egyszer s mindenkorra ellehetetlenítené.



A benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint „…az Nftv. vonatkozó rendelkezéseinek biztosítania kell a nemzetközi felsőoktatási együttműködés irányát, területét meghatározó, támogató magyar kormányzati szándék, a külpolitikai célkitűzések, valamint a nemzetközi kapcsolatok működtetésével járó hallgatói, oktatói mozgás, beutazás során az időszerű nemzetbiztonsági szempontok érvényesülését."



Ez azt jelenti, hogy a kormány csak olyan nemzetközi felsőoktatási intézmények működését engedélyezi Magyarországon, amelyek a kormány politikai célkitűzéseinek megfelelnek, függetlenül az intézmény tudományos teljesítményétől.



Mi, az Oktatói Hálózat tagjai, tiltakozunk a felsőoktatásba való durva kormányzati beavatkozás, a tervezett törvénymódosítás ténye és módja ellen.Felszólítjuk Balog Zoltánt, hogy haladéktalanul vonja vissza a méltatlan és diszkriminatív törvényjavaslatot. Egyúttal felszólítjuk a magyar felsőoktatási intézmények vezetőit és a Magyar Rektori Konferenciát, hogy álljanak ki a magyar felsőoktatás integritásának védelmében, és tiltakozzanak a kormány önkényes és jogtalan támadásai ellen, amelyek most éppen a CEU-t sújtják, de amelyek az egész tudományos és oktatási szféra számára is fenyegetést jelentenek.



A Közép-európai Egyetem nemzeti és nemzetközi érték, védjük meg közösen!