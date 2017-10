Nyílt nap a 105 éves Vasváriban - galéria

– Sokszínű, nem klasszikus ünnepséget szerettünk volna szervezni annak alkalmából, hogy 105 éves az iskola – mondta el Siposné Gyuris Valéria igazgatónő. – A tantestület közösen találta ki és szervezte meg a programokat: helyet kapott a kultúra, a sport, a szakmai előadások és a kicsit lazább alkalmak, mint most a közös tánctanulás vagy a tanár–diák foci. Reggel nyolctól már a 7–8. osztályos tanulók és szüleik is eljöhettek körülnézni, belehallgatni az órákba.– Ritka, hogy egész nap be lehet látni a középiskola életébe – mondta el Woods Andrea, aki a nyolcadikos gyermekével jött el a Vasvári-napra. – A legtöbb helyen délután tartják a nyílt napokat, amikor már nem látjuk a valódi munkát.Az iskola szépítésébe a diákok is beszálltak: együtt rakták fel a gerillakötéseket a tanáraikkal, majd a névadó monogramját is kirakták a kerítésre. Kákonyi Bence, Szalai Arnold és Veszelka Noémi tizedikesként még csak élvezik a kötetlen napot, bár Bence már meghallgatta az álláskeresési stratégiákról szóló előadást – Noémi egyelőre kicsit korainak érzi, hogy erről gondolkozzon. A napot a hetven új diák gólyaavatójával zárták.