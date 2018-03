Nyílt nap a szegedi ivóvíztisztító telepen

A Margaréta utca 12. szám alatti telep 9, 10 és 11 órától nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt, akik megtekinthetik az ivóvíztisztítás folyamatát. A látogatóknak a vízmű szakemberei mutatják be a technológiát, akik a felmerülő kérdéseikre is válaszolnak. Egy-egy időpontban egyszerre 30 főt fogadnak. A telep megtekintéséhez előzetes regisztráció szükséges.



Ezt e-mailben a vizmu@szegedivizmu.hu címen tehetik meg, vagy munkaidőben telefonon a 62/558-801-es és a 62/558-808-as számokon. Bővebb információt pedig a www.szegedivizmu.hu oldalon találhatnak.



A víz világnapja alkalmából a Szent István téri víztoronyban is nyílt napokat tartanak március 23–25. között. Az „Öreg Hölgy" műemlék víztoronyban állandó kiállítások mellett vízzel kapcsolatos hasznos kiadványokkal, játékokkal, érdekes kísérletekkel is várják az érdeklődőket. A látogatáshoz itt nem szükséges előzetesen bejelentkezni. Március 23-án, pénteken ingyenes a belépés a víztoronyba, amely ezen a napon 9-től 17 óráig, szombaton és vasárnap 10-től 17 óráig várja a látogatókat.