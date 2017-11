Nyílt napon ismerkedtek a végzős diákok az egyetemmel - galéria

A továbbtanulás előtt álló fiatalokat számos előadás, képzési kiállítás és pályaorientációs teszt is várta. A leendő hallgatók a karok képviselőinek tehették fel kérdéseiket, valamint két helyszínen óránként tájékoztató előadásokon ismerhették meg az SZTE képzési kínálatát. Az érdeklődők kollégiumokról és a nemzetközi ösztöndíj-lehetőségekről is tájékozódhattak.Standdal fogadta a diákokat az SZTE Tehetségpont, a Karrier Iroda, az SZTE Alma Mater, az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, az SZTE Kulturális Iroda, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, valamint az egyetemi Sportközpont is. A külföldről érkező diákok az induló képzésekről és ösztöndíj-lehetőségekről az SZTE nemzetközi igazgatóságának munkatársait kérdezhették.Bővebben később!