Nyílt napot tart csütörtökön a szegedi egyetem

A továbbtanulás előtt álló fiatalokat képzési kiállítás, pályaorientációs teszt, valamint a karokat és szolgáltatásokat bemutató előadások várják.



A nyílt nap kiállításán az érdeklődők a karok képviselőinek tehetik fel kérdéseiket, valamint két helyszínen óránként kari tájékoztató előadásokon ismerhetik meg mélyebben az egyetem képzési kínálatát. Bemutatják a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat, a kollégiumokat és a nemzetközi ösztöndíj-lehetőségekről is tájékozódhatnak a fiatalok. Standdal fogadja az érdeklődőket az SZTE Tehetségpont, a Karrier Iroda, az SZTE Alma Mater, az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, a Kulturális Iroda, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, valamint a sportközpont is. A külföldről érkező diákok számára induló képzési programokról és ösztöndíj-lehetőségekről az SZTE nemzetközi igazgatóságának munkatársait kérdezhetik a vendégek.

A diákok mellett a középiskolai vezetők, osztályfőnökök, pályaválasztási tanácsadók és minden érdeklődő szaktanár is részletes információkat kap az egyetemi képzésekről.



Az SZTE tizenkét kara és Tanárképző Központja több mint 380 szakon kínál lehetőséget a továbbtanulásra nappali, levelező és távoktatás tagozaton.