Nyílt nappal csábított a természettudományi kar

Hogyan lehet DNS-t izolálni egy banánból? Hogyan keletkezik az igazgyöngy? Hány pont kell, hogy felvegyenek biológusnak? Ilyen és hasonló kérdésekre kaphattak választ azok, akik részt vettek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának nyílt napján, az Agórában. A szombati rendezvényre az ünnepélyes megnyitó időpontjáig is már több mint 150-en regisztráltak, sok végzős középiskolás gondolta úgy, hogy érdemes személyes tapasztalatokat szereznie, mielőtt beadja jelentkezési lapját.



- A molekuláris biológia és a biomérnök szakirány érdekel. Abban bízok, hogy ezekről többet is megtudhatok a rendezvényen – mondta el Fáskerti Zsombor, miért jött el Gyuláról Szegedre. Nem ő volt egyébként az egyetlen, aki csak ezért utazott szombaton. Hegedűs Gergely például Székesfehérvárról érkezett. Neki már konkrét kérdései voltak az egyetemi évekről, azon belül is a biológia szakról, melyekre Páhi Zoltán végzős PhD hallgató és Varga Júlia másodéves PhD hallgató igyekezett válaszolni.



- Az első év nehéz, ráadásul ez egy tanulós szak, de csak elhivatottság kérdése, hogy sikeres lesz-e valaki. A kitartásnak pedig megvan a gyümölcse – magyarázták a fiatalembernek, akit a genetika érdekel elsősorban. – Rokonaimtól jókat hallottam a szegedi egyetemről, és itt most meg is bizonyosodtam róla, hogy valószínűleg jó döntés, ha itt tanulok tovább – mondta Gergely.



A rendezvényen egyébként minden intézet bemutatkozott: az ökológia tanszék preparátumokkal, a földtanosok ásványokkal, a földrajzosok kísérletekkel csábították az érdeklődőket. A matematika tanszékcsoportnál pedig még nyerni is lehetett – természetesen helyes feladatmegoldásokkal. A messzebbről érkezők pedig a rendezvényen a kollégiumokat is megismerhették, ugyanis azok is részt vettek a nyílt napon.



- Kevesen jelentkeznek, vagyis tutira felvesznek, ha pedig elvégezted, biztosan el is tudsz helyezkedni – hallottuk egy férfi érvelését, aki a fizikusoktól lépett ki éppen. Valószínűleg nem ez volt a fő szempont, amivel kedvet akartak csinálni a jelentkezőknek, de el kellett ismernünk: a valós helyzettel szembesítette beszélgetőpartnerét, mely akár még előnyt is jelenthet a mostani felvételizőknek.