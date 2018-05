Nyitott szertárkapuk gyereknapon - Vár a tűzoltóság (Galéria)

Országszerte közel négyszáz tűzoltó laktanya kapuja nyílt meg az érdeklődök elsősorban a gyerekek előtt vasárnap, gyermeknapon, köztük a szegedi Napos úti is zsongott a gyerekzsivajtól. Látogatószámot is döntöttek, több mint ezren jöttek el megnézni hogyan is telnek a tűzoltók mindennapjai.A nyílt napon a gyermekeknek lehetőség volt közelről megvizsgálni a tűzoltók által nap mint nap használt járműveket, különleges felszereléseket. A 6 éves Erik a feszítővágót fogta meg, annak rendje és módja szerint olajos is lett a keze, ám ez cseppet sem zavart a fiút. Neki és nővérének Emilinek meglepetésnek szánták szülei a laktanya látogatást.A lánglovagok munkájukba is betekintést nyerhettek az apróságok, megnézhették a tálcatűzoltást és a próbariasztást is. Legjobban persze azt élvezték, hogy beülhettek a tűzoltó autóba. A két és fél éves Siági Dominik szakértő módon csavargatta a gombokat, sikerült is megszólaltatni a szirénát, melyet elégedett mosollyal nyugtázott. A bölcsis kisfiú barátjának apukája tűzoltó, így nem volt otthon kérdés hol töltik a gyereknapot. A szülők amellett, hogy gyermeküknek örömet szerezhettek, segíthettek is, hiszen véradásra is volt lehetőségük a felnőtteknek.