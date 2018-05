Nyolc kilométer új aszfalt Ásotthalmon

Fotók forrása: Ásotthalom, Polgármesteri Hivatal

807 méter hosszan újult meg az útburkolat a Dózsa György utcában Ásotthalmon. A település frekventált részén már nagyon kátyús volt az út, a felújítását ezek mellett az is indokolta, hogy hamarosan az óvoda mellett az új bölcsőde is ebben az utcában lesz.Az átadón Toroczkai László polgármester is megerősítette, az utcában nyílik meg idén az utolsó negyedévben Ásotthalom bölcsődéje is. Az intézményekbe érkezők miatt fokozottabb igénybevétel várható, ami szintén indokolta az utca felújítását. Az ásotthalmi kivitelező a leendő bölcsőde előtt parkolóhelyeket is kialakított.A beruházásra 17 millió forintot költöttek, amelyből 15 millió forintot belügyminisztériumi támogatásból nyert el az önkormányzat. Az átadóünnepségen részt vettek az utcában élők is, akiknek csak két napig kellett a felújítás terheit elviselniük.Az utcát az ott lakók jelenlétében hivatalosan Erdélyi Antal, a kivitelezést végző Szállító és Műszaki Kft. ügyvezetője és Toroczkai László adta át pénteken.