Nyoma sincs a neten az új szegedi utcáknak

Határozat van, előírás nincs

Szerkesztési javaslatokat vár a Google

Készült 2013-ban

Egyelőre hiába is keresné bárki az interneten elérhető, illetve nyomtatott térképeken, nem találja meg se az újszegedi Kállay lakóparkban található Jancsó Miklós vagy Boda Domokos utcát, se a dorozsmai Öreghegy-dűlőn lévő Mácsonya vagy Vadmurok utcát – és még számos másikat, amelyek a közgyűlés novemberi döntése alapján kaptak nevet. Mint megírtuk , november 15-étől közel hatvan, eddig névtelen közterület kapott nevet. Az új elnevezésekről az előírások szerint tájékoztatták a hatóságokat, a rendőrséget, a tűzoltóságot, a postát, a központi cégregisztert, de például a leggyakrabban használt internetes térképkeresőt, a Google Mapset nem.– A közgyűlési határozat a részletes térképekkel együtt megtalálható a város oldalán, de az új utcaneveket nem küldjük el a térképészeti cégeknek, mert ez nem előírás. Ha kapunk ilyen megkeresést, elküldjük nekik is – mondta el kérdésünkre Ácsné Gunda Judit, az igazgatási és építési iroda vezetője. Egy-egy új közterület elnevezése ugyanakkor mégis megtalálható a Google Mapsen. Ilyen kivétel a REÖK előtti, novembertől Magyar Ede térré keresztelt terület.Miként lehetséges, hogy az egyik új közterületi név megtalálható a legnagyobb internetes térképkeresőn, a másik pedig nem, holott ugyanakkor döntöttek róla? Megkérdeztük a Google Magyarország sajtóosztályát. Válaszukból az derült ki, hogy a térképeket ugyan rendszeresen frissítik, de ehhez – a webes keresési eredmények és a helyi vállalkozók által benyújtott adatok felhasználása mellett – az kell, hogy a felhasználók a Google Help Centerén keresztül jelezzék, hogy új utcanevek vannak egy településen. „Miután beérkezik egy szerkesztési javaslat, a vállalat megerősítteti azt más felhasználókkal, adatszolgáltatókkal, utcaképpel vagy más hiteles forrásokkal" – írta válaszában a keresőóriás sajtószóvivője.Fontos lenne az internetes térképek rendszeres frissítése, a városba érkező fiatalabb vendégek ugyanis leginkább ez alapján próbálnak tájékozódni. – Főleg a 60 évnél idősebbek keresnek papírtérképet nálunk. A fiatalabbak, sőt az idősebb nyugat-európai turisták is gyakran azzal jönnek be, hogy van-e olyan mobilos applikációnk, amit letölthetnek, és amivel jól tájékozódhatnak – mondta el Ács Szilvia, a szegedi Tourinform-iroda vezetője.Hozzátette, ingyenes papírtérképüket évente többször frissítik, ezeken pedig a legújabb adatok szerepelnek. A legutóbbi például februárban készült. Ez a térkép viszont a turisztikailag fontos látnivalók, nevezetességek helyszíneire, azaz leginkább a belvárosra fókuszál. Dorozsma egyáltalán nem, a Kállay lakópark pedig csak részben fér rá. Árulnak ugyan nagyobb területet átfogó, utcanévjegyzékkel ellátott térképet is, de az 2013-as kiadás. Kerestünk mi is olyan nyomtatott Szeged-térképet, ami ennél frissebb, és ugyanilyen részletes, de nem találtunk.