Nyomjál, ha tudsz! - a feladat, ami kifogott rajtunk

A láthatatlan gombot nyomogatva nem biztos, hogy kijutunk a járdaszigetről. Fotó: Karnok Csaba

„A szabad jelzés érdekében nyomja meg a gombot" – olvasható egy jelzőlámpára szerelt táblán a felirat a Makkosházi körút egyik járdaszigetén, amelyen egy zebra vezet át. Hiába is keresné azonban a gyalogos, mit kell nyomnia, a gombnak hűlt helye, ugyanis leszerelték onnan. Ugyanazon a járdaszigeten azonban találni olyan lámpaoszlopot is, ahol van mit nyomni, és ilyenkor el is kezd villogni a „Várjon!" felirat.

A szomszédos, onnan nagyjából 10 méterre lévő járdaszigeten viszont az egyik jelzőlámpán gomb van és tábla nincs. És van ott is egy olyan oszlop, ahol van gomb és tábla is. Így a két járdasziget gomb- és táblaállományából összerakható másfél szigetnyi, ami elég jó arány. És akkor még nem beszéltünk a zebra két végén lévőkről.Összefoglalva: a két párhuzamos átjárónál összesen hét helyen nyomhatunk gombot, úgyhogy gyalogos annyira még nem érezte magát biztonságban, mint mi, amikor fotóztunk.Van azonban, aki nem értékeli a sok nyomógombot: amíg mi figyeltünk, és nyomtunk, ahol lehet, egy telefonáló fiatalember éppen erőteljes léptekkel haladt át a zebrán.A pirosban.