Nyomkeresőket és kismotorosokat is támogattak a városi alapokból

Idén 10 millió forint volt a szegedi önkormányzat kulturális kerete, amelyet szinte fillérre pontosan kiosztott nemrégiben a közgyűlés Kozma József (MSZP) vezette kulturális, oktatási, idegenforgalmi és ifjúsági bizottsága. A pályázati kiírás alapján az igényelhető és elnyerhető összeg a megvalósítani kívánt cél bekerülésének legfeljebb 50 százaléka, minimálisan 50 ezer forint, maximálisan 500 ezer forint lehetett. A város honlapján olvasható a nyertesek listája.A legtöbb támogatást, 400 ezer forintot a Szög-Art Művészeti Egyesület kapta a 25 éves jubileumi tárlatára, és ennyit ítéltek meg a szegedi őszi zsidó kulturális fesztiválra is a szervezőknek. 300 ezer forintot juttatott a bizottság a Szemüveg – Szegedi Művészeti Egyesületnek a Nógrádi–Janik–Varga Gyerekrablás a Palánk utcában című színpadi művének ősbemutatójára. A legkevesebbet, 50 ezer forintot az Újszegedi Kamarazenekar Baráti Kör Egyesület kapta az idei működésére.Az idegenforgalmi keretösszeg 6 millió forint volt, amelyből 5 millió 671 ezer forintot osztottak ki pályázat útján. 500-500 ezer forintot kaptak a szervezők az idei tiszai halfesztiválra, a kamionos country találkozóra, a Hungarikum Fesztiválra, valamint az UrbanGo Szeged elnevezésű nyomkereső városnéző kalandtúrára. A legkevesebbet, 50 ezer forintot a Somogyi-könyvtár Reformáció 500 című kiállítására adott a bizottság.Az ifjúsági keret összege is 6 millió forint volt, amelyből 5 millió 840 ezer forintot osztottak ki. Itt legfeljebb 300 ezret lehetett nyerni a pályázaton. A maximumösszeget tíz pályázónak is megítélte a bizottság. Ennyit kaptak többek között a II. Szegedi Kismotoros Gyermekfesztivál és a Mozogj! – Okosodj! nyári tábor, valamint a Kultúrkör esték, séták, mulatságok szervezői. A legkevesebb, 100-100 ezer forint támogatást adott a bizottság az interaktív nomád hagyományőrző napra és a többgenerációs gyermeknapra.– Szerdán dönt a bizottság arról, hogyan használják fel az idegenforgalmi és ifjúsági keretben megmaradt pénzt. Egy biztos, nem írunk ki új pályázatot – mondta érdeklődésünkre Kozma József. A kulturális, oktatási, idegenforgalmi és ifjúsági bizottság elnöke hangsúlyozta, azért nem tudtak kiosztani minden pénzt, mert akadtak jelentkezők, akik nem mindenben feleltek meg a pályázati kiírásnak. A politikus elmondása szerint a maradványt ágazaton belül csoportosítják át.