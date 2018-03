Nyomozószínház: bántalmazott nő a főszereplő, férfiak a célközönség

A produkció két szereplője, Szilágyi Szabolcs és Gyüdi Eszter, illetve a rendező, Benkő Imola.

Fotó: Török János

– Nagyon realista módon haladt az írás, rendezés – szögezte le Benkő Imola. – Fontos volt, hogy különböző nézőpontok kerüljenek be a történetbe: pletykálnak a szomszéd nénik, a koleszban lakók, egy asszony pedig látta is az egészet.

A Zug Művészeti Tetthely különleges produkciónak ad otthont: a Törékeny című projektben a Homo Ludens Project létrehozott egy nyomozószínházi előadást, ahol. A Benkő Imola rendezte előadás másik különlegessége, hogy középiskolás fiúk, fiatal férfiak a célközönség – a Radnóti- gimnázium, a Vedres-szakgimnázium és több szakképző iskola diákjai adják a márciusi és áprilisi Törékeny-előadások közönségét.– Az érzékenyítő projekt kifejezetten a férfiak oldaláról vizsgálja a nők bántalmazását, és hogy ők mit tudnak tenni ez ellen – magyarázta a rendező.– A nyomozószínház Bárány Kitti története, egy fiktív szereplőé, akit Gyüdi Eszter alakít. Olyan kapcsolatokba kerül, ahol egyre radikálisabban bántalmazzák – eleinte verbálisan, majd testileg is –, míg egy este mindez odáig fajul, hogy leöntik őt lúggal. Nem a bántalmazás módján van a hangsúly, hanem azon, hogy sokszor bele se gondolunk, mennyire hétköznapi sztereotípiákkal indulhat el egy egyre súlyosabb bántalmazó kör, amelyet sokszor erős nők sem vesznek észre, vagy érzelmileg benne ragadnak. A mi társadalmunk pedig nem mutatja, hogy határozottan fellépne ez ellen. Ezért is fontos, hogy a férfiakat, pontosabban itt a fiúkat megszólítsuk: ennek jó eszköze a nyomozószínház. Mozaikokból állítottuk össze a történetet, teljesen színházi eszközökkel. Az elején megmutatjuk a gyanúsítottakat, majd eldöntik a végére, ahogy kezd a fejükben összeállni a sztori, hogy ki tehette, és hogy mivel lehetne büntetni a jogszabályok szerint.A csapatok időben visszafelé haladva göngyölítik fel Kitti történetét: három férfi, akiket Szilágyi Szabolcs alakít, és több mellékszereplő, szemtanú tűnik fel.– Olyan, mintha újra átélné Kitti a múltbéli eseményeket, sőt bizonyos jelenetekben segítséget is kap ahhoz, hogyan értékelje át azt, ami történt vele – árulta el Gyüdi Eszter. – Ezáltal egy kicsit meg is erősödik, hiszen nyilván megtépázták ezek a kapcsolatok.A nyomozószínház nem engedi el a fiatal közönséget, hanem csapatokban, együtt gondolkoznak az életszagú előadáson a láthatatlan narrátor, Orsi segítségével.A Törékeny projektnek csak egy része a nyomozószínház, amelyet számos középiskolába elvisznek tavasszal, majd felnőtteknek is játsszák – a Norvég Alap támogatásával konferenciát is rendeztek, valamint előadásokat hallgathattak a norvég tanulmányút során.– Két teljes napot töltöttünk kint, mindkettőn kaptunk képzést.– mondta el Eszter.Ezt a különleges szemléletet hozták el Szegedre is a nyomozószínházzal, amellyel segíthetnek túllendülni az áldozathibáztatás szintjén.