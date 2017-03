Nyugalmat is ad az ételrendelés

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

A Szegeden és környékén elérhető Pokerfoodnál nemcsak egy, hanem több hétre előre is összeállíthatjuk a menünket, akkor is, ha a diétázunk vagy allergiásak vagyunk valamelyik összetevőre. Mindennap többféle levest, tészta-, vega- és húsételt, cukor- tej- és tojásmentes, magyaros ételt, paleokosztot kínálnak. De ha kipróbálnánk a tavaszi vitaminpótláshoz szezonális vagy fitneszételeiket, esetleg a menzakoszt alternatívájaként a gyerekbarát menüt, arra is van rá lehetőség. A menükből pedig rendelhető zóna és extra is – ha legalább előző nap délig leadjuk a rendelést.Néhány kattintással válogathatunk ételkiszállítással is foglalkozó Chef Ételfutár napi és heti kínálatából is, amelynek szolgáltatása szintén elérhető Csongrád megye jelentős részén. Aki egy hétre előre rendel, még kedvezményt is kap. A menüsorból nemcsak ízlés, de kalóriamennyiség alapján is választhatunk, az ételekről pedig érdemes tudni, hogy azoknak alapanyagaival a beszerzéstől, a pucoláson és szeletelésen át a házias, ugyanakkor egészséges feldolgozásáig csakis a cég munkatársai foglalkoznak.A Frappé rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.