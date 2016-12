Nyugis roham az utolsó délután

Ma délelőtt még vásárolhatunk



A hipermarketek, élelmiszerüzletek többsége ma délután 2-ig tart nyitva, holnap és holnapután zárva lesznek, csak a nonstop boltokban és a benzinkutaknál lehet beszerezni, ha valamire hirtelen szükségünk lenne. A Mars téri piac ma délig tart nyitva, és legközelebb kedden nyit ki.

Rögtön sorra kerültünk tegnap kora délután a legnépszerűbb Mars téri savanyúságosnál, ahol a fél 6 óta talpon lévő alkalmazottak akkorra már eléggé elcsigázottak voltak. Az üzlet előtt a töltött káposzta egyik legfőbb alapanyagának beszerzése miatt reggel még akkora sor kígyózott, amilyet még sokat tapasztalt kollégánk sem látott. A készlet azonban kitartott: a fejes és vágott savanyú káposzta ott tornyosult az üzletben ottjártunkkor is.Az Árkádban is azonnal találtunk parkolóhelyet, a bevásárlóközpontban eloszlott a tömeg. Olyan volt, mint egy átlagos szombat délután.– Igazából az ajándékokkal már majdnem megvagyunk, kaját kell még venni. Úgyhogy szerintem elég jó időt futottunk – mondta a párjával, Katával vásárló Krisztián, aki Németországban dolgozik, és csak csütörtök este érkezett haza Szegedre. Azt mondták, az sem gond, hogy az egymásnak szánt ajándékot is együtt veszik meg. Így legalább nem nyúlnak mellé.– Éjjel még dolgoztam. Aztán délben fölkeltem, és nekiindultunk – mondta Pinges István , aki az ajándékok nyolcvan százalékát már beszerezte. Párja, Németh Nóra már novemberben befejezte az ajándékbeszerzést, főleg mivel egy részét online vásárolta. – Még Kínából is ideért két hét alatt, amit megrendeltem – tette hozzá Nóra. Azt mondták, ők sem találkoztak nagyobb tömeggel sehol. Egy illatszerboltban álltak sorban a legtöbbet, tíz percet.– Azért maradt ilyen későre a bevásárlás, mert vártuk az Erzsébet-utalványt, amit tegnap kaptunk meg, itt pedig plusz egy ezrest adtak hozzá – magyarázta Reperger István és neje, ők egy darált hússal, cukorral, naranccsal, húsfélékkel, ecettel és egyebekkel megpakolt bevásárlókocsit toltak ki a Rókusi körúti Tescóból. Mint mondták, innentől már nem sietnek, hiszen az ajándékok közül már szinte mindet beszerezték, és a boltban sem kellett a pénztárak előtti hosszú sort végigállniuk, mivel az önkiszolgálónál vásároltak.