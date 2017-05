Nyúlik a Szeviép-per, mint a rétestészta

A hétfői tárgyaláson a Szeviép egyik leánycége, a Biztonság Üzem Kft. felszámolóját és a Szeviépet finanszírozó faktorálócég vezérigazgatóját hallgatta meg tanúként a bíróság. Szabó Bálint, aki több ízben szervezett tüntetést, sajtótájékoztatót a kisemmizett alvállalkozók nevében, most a tárgyalás előtt bejelentette, hogy megvásárolta az egyik követelést, így sértettként kíván jelen lenni a tárgyaláson azzal, hogy ott kérdéseket is feltehet. (Az eddigi tárgyalásokon nem vehettek részt a vállalkozók.)



A Biztonsági Üzem Kft. felszámolóját hallgatta meg a bíróság, Szabó Bálint ennek a tanúnak tett fel kérdéseket. Arra volt kíváncsi, hogy a többször Ujhelyi Istvánnal összefüggésbe hozott férfi vezette cég felszámolója találkozott-e a Szeviép felszámolójával. Szabó Bálint kérdéseire nemmel válaszolt a tanú, majd az Echo TV, a TV2, az M1 stábjai Szabóval együtt kivonultak a teremből.



A Szeviépet finanszírozó faktorálócég vezérigazgatója tanúként elmondta, hogy az egyik csődegyezségi eljáráson a cég válságmenedzsere ábrákkal bemutatta, hogy a Szeviép fedezet nélküli kölcsönöket nyújtott, ahogy a vádban is szerepel, a leánycégeinek. A faktorcég vezetője felhozta azt is, hogy ezen a csődegyezségi egyeztetésen felmerült a gyanú, hogy a Szeviép kimentette a vagyonát egy hasonló nevű, hasonló tevékenységre alapított cégbe, de kutakodásaik elakadtak az új cég amerikai tulajdonosi szálainál.



A Szeviép vezérigazgatója a vádlottak padjáról kérdezte a tanút arról, hogy akár a tulajdonosi, akár a tevékenységi kört illetően talált-e kapcsolatot a tanú a Szeviép és a hasonló nevű cég között. A tanú ilyenről nem tudott.



A vád szerint a vádlottak döntéseikkel 2007-től kezdődően nyújtottak rendszeresen kölcsönöket az észszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon a cég tulajdonában álló gazdasági társaságoknak. A cég vagyonát közel 1,5 milliárd forint összegben csökkentették. A felszámolási eljárásban több mint 6 milliárd forint hitelezői igényt vettek nyilvántartásba.