Oda kell figyelni a gluténmentességre - óvatosan a húskészítményekkel!

Akkor „gluténmentes" egy élelmiszer, ha gluténtartalma 20 mg/kg alatti. Illusztráció: Frank Yvette

– Gyakran előforduló ételintolerancia a gluténérzékenység. Az ebben szenvedők csak a termékcímke alapján tudnak tájékozódni, hogy az élelmiszer fogyasztható-e számukra. Az uniós jogszabályok alapján „gluténmentesnek" akkor nevezhető az élelmiszer, ha gluténtartalma nem haladja meg a 20 mg/kg mennyiséget. Az illetékes hatóság időről időre hivatalból is vizsgálja az úgynevezett mentes termékeket. Amennyiben fogyasztóként azt tapasztaljuk, hogy mentes felirat van a csomagoláson, de a kisbetűs összetételek mást mutatnak, érdemes jeleznia hatóságnak.– Vásárláskor valóban érdemes megnézni a csomagoláson a kis betűs részt is az összetevőkről, nem árt figyelni, ha tényleg tejcsokoládét szeretnénk vásárolni. A Magyar Élelmiszerkönyv pontosan leírja, mi nevezhető tejcsokoládénak. Ez kakaótermékekből, cukrokból és tejből vagy tejtermékekből áll, és tartalmaz legalább 25 százalék kakaó szárazanyagot, és minimum 14 százalék tej szárazanyagot. Kell bele legalább 2,5 százalék zsírmentes kakaó szárazanyag, 3,5 százalék tejzsír és minimum 25 százalék összes zsír.

– A Magyar Élelmiszerkönyv módosulása miatt 2017. augusztus 1-jétől valóban több hústermék összetétele megváltozott. A cél az, hogy ezek a élelmiszerek a korábbinál több valódi húst tartalmazzanak. Például a májkrémeknél korábban elég volt a 12 százalékos hústartalom is, most a májasoknak ez kötelezően legalább 25 százalék. A pulyka, sertés és szarvasmarha májpástétomnak ezentúl csak akkor lehet nevezni az árut, ha a májtartalma minimum 35, a csirke, liba és kacsa esetén minimum 50 százalék. Azok, amelyek az Élelmiszerkönyvben leírt összetevőknek nem felelnek meg, már nem nevezhetők májpástétomnak vagy virslinek. Ha a gyártó nem teljesítette az előírt feltételeket, át kellett neveznie a termékét. Így azután megjelentek az üzletek polcain a „Hot Dog", „rudacska", „készítmény", „pálcika" fantázianevű áruk. Itt még inkább ajánlott elolvasni az összetevőket.– Ha lejárt szavatosságú terméket találunk, vagy bármilyen más élelmiszer-biztonsági szabálytalanságot észlelünk, valóban érdemes először szóban jelezi a problémát. Ha ez nem hatásos, tegyünk panaszt írásban, például az üzletben található Vásárlók könyvébe, illetve akár ezzel párhuzamos bejelentést tehetünk a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál. Ha csomagolt élelmiszerről van szó, a gyártó pontos megnevezését, a termék minőségmegőrzési idejét és a gyártási számát is meg kell adni. Bejelentésünket a Nébih zöldszámán (06-80/263-244) is megtehetjük.