,,Odaírja, hogy tours vagy travel, és máris kész a fekete utazásszervező" - Kamu irodákra panaszkodnak a régi profik

Lefénymásolják mások hirdetményeit

Nincs vagyoni biztosítékuk

A legnagyobb baj, hogy nincs vagyoni biztosítékuk, ami baj esetén jelent segítséget. Engedélyszámot csak vagyoni biztosítékkal rendelkező utazási iroda kap, amit mindenhol fel kell tüntetni. A hatóság is nyomoz folyamatosan ilyen ügyekben

Ellenőrizhetjük, hogy legálisan működik-e

– Bárki létrehozhat egy profilt a Facebookon, a neve végére odaírja, hogy tours vagy travel, és máris kész a fekete utazásszervező – magyarázták szegedi utazási irodák tulajdonosai, akik megelégelve azt, hogy az utóbbi időben elszaporodtak a tevékenységüket nem jogszerűen végző csalók, szerkesztőségünkhöz fordultak, de csak név nélkül nyilatkoztak, nevüket egyelőre nem vállalták.A találkozón részt vett több évtizedek óta utazási irodát vezető vállalkozó és buszos utaztatással foglalkozó sofőr is. Elmesélték, hogy a feketézők arra sem veszik a fáradságot, hogy saját hirdetést nyomtassanak, lefénymásolják a legális irodák prospektusait, és néhány ezer vagy tízezer forinttal alacsonyabb árat írnak rá.– A probléma, hogy ezekről a szervezőkről az utasok nagy része elhiszi, hogy utazási iroda vagy legálisan működő cég. Már az is feketeszervezésnek minősül, ha egy baráti társaság buszt bérel, elindulnak, majd a szervező más szolgáltatást is kínál, például szállást szervez.– magyarázta egyikük.A beszélgetésen azt is elmesélték, hogy az egyik Csongrád megyei városban üzemelő illegális utazásszervező cég buszáról adventkor az osztrák hatóságok Bécsben levették a rendszámot, mert nem rendelkeztek a szükséges engedélyekkel. Az utasokat nagy nehezen hazajuttatták, majd itthon kinyomtatták egy másik buszuk rendszámát, felrakták a másikra, és annak az irataival hozták haza a járművet. A sofőr ellen azóta is egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt folyik eljárás az illetékes rendőrkapitányságon.Magyarországon utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység folytatására csak olyan vállalkozó jogosult, aki számára a tevékenység folytatását a Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyezte. Hivatalos és hiteles adatok a Budapest Főváros Kormányhivatala alá tartozó Idegenforgalmi Osztály honlapján érhetők el. Itt letölthető az összes legálisan működő utazási iroda adata. Ez cikkünk írásakor egy 307 oldalas dokumentum.