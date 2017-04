Ödönke, a tollas jóbarát

– Ödönke egyéves. Annyi törődést igényel, mint egy kisbaba. Szeptemberben hoztuk el a tenyésztőtől, és fél évig velem is nagyon szemét volt, engem is csipkedett – mondta Détári Éva. A fodrászként dolgozó fiatal lány különleges háziállattal látogatott ki a Széchenyi téri gasztrofesztiválra, ahol azonnal az érdeklődés középpontjában találta magát.



Ödönke egy amazonpapagáj. Éva édesapjának nagy álma volt egy nagy testű papagáj. Hullámos papagája volt már korábban, de abból minden sarkon akad egy. Arapapagájt szerettek volna, de a madár hangjának nem feltétlenül örültek volna a szomszédok.



– Születésnapjára megleptem egy jákópapagájjal. Ez a legintelligensebb fajta, akár hatvan évig is él. Sajnos a télen elpusztult, megsebesítette a nyakát, és elfertőződött a seb. Szerettem volna még egy jákót, de akkor már nem találtam, így került hozzánk Ödönke – mesélte Éva.



Ödönkét, ha jó az idő, gyakran magával viszi gazdája. – Tetszik az embereknek, sokan odajönnek hozzánk, élvezzük a figyelmet – mondta Éva. Ödönke azonban bizalmatlan, nem barátkozik, fotóriporter kollégánk is hiába próbálta megsimogatni, a madár odakapott a csőrével, és visszatotyogott gazdája vállára.