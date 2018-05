Ők nyertek páros belépőt Elvis, The Musical szegedi előadására!

Nyerteseink:



Makári Zoltán

Horváthné Molnár-Szij Ágnes



Gratulálunk! A szerencséseket e-mailben értesítjük!



Bár idén 41 éve, hogy a földkerekség legnagyobb rock’n’roll előadója, Elvis Presley meghalt, fanatikus rajongói időről-időre előállnak olyan bizonyítékokkal, mely szerint a Király halála csak megrendezett volt és Elvis tulajdonképpen még él.



A fiatal Elvis sorsát végig követhetjük egészen a kezdeti nehézségektől és az első dalok születésétől a világsikerig ívelő úton. Elvis életének fő fejezeteit a hozzá közelálló barátok, családtagok személyes beszámolóiból ismerhetjük meg, akik végig kísérték őt a felemelkedéstől egészen a bukásig. A karakterekben megismerjük az anyát, az apát, a feleséget, a szeretőt és az ügynököt, Colonel Parkert is, valamint az őket kísérő szereplőgárdát, zenészekkel, táncosokkal és kiváló énekesekkel kiegészülve.



Az Elvis – The Musical egy majd’ 2 órás színpadi show-val, zenekari kísérettel mutatja be a Király felejthetetlen sikerét a kezdetektől a ’70-es évekig. Elvis dalain, valamint a körülötte élő személyek elbeszélésein keresztül betekintést nyerünk a kulisszák mögé és megtudhatjuk, milyen áldozatok árán születhetett meg a ma is élő zenei legenda.



Az Elvis musical Budapest és Debrecen után Szegeden is látható lesz május 28-án a Városi Sportcsarnokban.



Játszani május 25-én pénteken 12 óráig lehet. A nyerteseket e-mailben és/vagy telefonon értesítjük!