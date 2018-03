Ők nyertek páros belépőt villámjátékunkon Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert mai zenés pódium estjére!

Több év is lehet a különbség attól függően, melyik kórházban műtik meg a beteget - Csökkennek a várólisták

Ahogyan országosan, úgy Csongrád megyében is csökkent a várólisták hossza a legtöbb műtéti beavatkozás kapcsán. Továbbra is a térd- és csípőprotézisre kell várni a legtöbbet, egyáltalán nem mindegy azonban, hogy az ország mely részén veszik fel a beteget a várólistára. A különbség akár több év is lehet, amíg műtőasztalra kerül.