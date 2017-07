Ők versenyeznek a Szeged Szépe címéért - nézze meg a döntőbe jutott lányokat!

A teljes méretért kattintson a képre>> Fotó: Bari Attila

A szegedi Tisza Dokk jacht klubban tartották a Szeged Szépe szépségkirálynő-választás elődöntőjét a hétvégén. Az idén jubiláló versenyre 179 lány jelentkezett, a zsűri az elődöntőn 22 hölgyet (a képen csak 21-en szerepelnek a szerk.) juttatott a decemberi döntőbe.A zsűriben helyet foglalt Czibolya Nikolett, a 2013-as Szeged Szépe szépségkirálynői cím birtokosa , Kovács Judit, jogász-közgazdász, Tandi Flóra, énekes, Gyuris Attlia, a szegedi Virágpaletta ügyvezetője és Görbe Tamás, a Plazma Pont marketing vezetője.

A szervezők elmondták, a december 9-i döntőig a szépségkirálynő-jelöltekre idén is számos program vár, itthon és külföldön is: 3 jótékonysági projektben vesznek részt a lányok, a verseny elsődleges céljának megfelelően rá szeretnék irányítani a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre, az állandó szűrés és prevenció fontosságára, mellette az ÁGOTA alapítvány gyermekeit fogják vendégül látni, tanszerekkel megajándékozni, illetve idén is segítik a Tappancs Állatmenhely és a Szegedi Vadaspark munkáját nagy mennyiségű állateledellel illetve önkéntes munkájukkal egyaránt.A lányokat a jövő héttől a Délmagyarország Nap szépe rovatában egyesével, galériában mutatjuk be!