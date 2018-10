Ökörnyálon utaznak a pókkölykök

Ne félj, igazából érdekes dologról van szó. Ilyenkor ősszel ugyanis a legkülönbözőbb fajtájú pókkölykökben felerősödik a hajlam arra, hogy minél magasabbra másszanak, majd onnan fonalat bocsátva a szélbe, útra keljenek. Mindjárt más, igaz?



Ráadásul hasznos is, hiszen segíti a pókok terjedését, amelyek zöme, ha egy helyben maradna, egyszerűen elpusztulna a „tömegben". Sokan közülük igen messzire jutnak, hiszen akár több ezer méter magasra is képesek felemelkedni „vitorláik" segítségével, amelyeket ökörnyálnak nevezünk.



Magyarországon nem jellemzők szabadon élő, emberre is veszélyes mérges pókok, de szerte a világon azért előfordulnak halálos csípésű fajták. A pókok mérge igazából egy „vegyi koktél", amelynek a zsákmány életének kioltásán kívül az „előemésztés" is feladata.



A koktél általában idegrendszerre ható és sejteket, szöveteket bontó összetevőkből áll, emellett tartalmazhat más, ezek hatását segítő, kiegészítő anyagot is.