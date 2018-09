Okosító tornával a tanulás is jobban megy

– Kicsit fáradunk el – avatnak be az ötéves ikerlányok, Zsófia és Eszter. Nagyon szeretnek futkározni, játszani, és ezt meg is tehetik az okosító tornán, a szegedi Szent-Györgyi Albert Agórában hetente több alkalommal megtartott speciális mozgásterápiás foglalkozáson.



Megtudjuk, a pedagógusok minden alkalom végén matricákkal ajándékozzák meg az apróságokat, amelyeket ők névre szóló füzetkékben gyűjtenek. Büszkén mutatta meg Zsófia és Eszter is a saját kis dokumentumát. Na meg persze az Elza és Anna hercegnős varázspólójuk működését is tanulmányozhattuk. Szerettek biciklizni? – Tornacipő, lehetőleg térd alá érő cica- vagy melegítőnadrág és póló – tudjuk meg Szuck Mónika mozgásfejlesztő pedagógustól, hogy mindössze ennyi felszerelés szükséges a foglalkozásra.



Gyerekek! Ha nem szerettek biciklizni, esetleg meg sem próbáltátok megtanulni, ha nem megy a cipőfűző bekötése, vagy a lépcsőn váltott lábbal közlekedés, esetleg nagyobbaknál az olvasás, számolás, érdemes kipróbálnotok az okosító tornát! Akkor is beszéljétek meg szüleitekkel, és menjetek el, ha kicsit küzdötök a tanulással, vagy a tanár néni azt mondja, nem olyan jó a magatartásotok.



Lajkó Edit, a hatéves Áron édesanyja elmesélte, hogy ők január óta járnak okosító tornára, konkrét céllal érkeztek; Áron mozgásfejlődését szerették volna javítani, és egyértelműen látható a kisfiú fejlődése – tudjuk meg Edittől. Kevés volt a fitnesz A hároméves Ninett anyukája, Németi Edina más okból hozta el kislányát. A pörgős gyermeknek kevés volt otthon a Fit HD tévécsatorna.



– Nyilván az csak bohóckodás volt, ugrabugra, ezért gondoltam, hogy adjunk teret Ninett számára, és csatlakoztunk. Az egér farka – A farokfogó a kedvencem – említi kedvenc játékát a foglalkozáson a négyéves Emil. A feladat lényege, hogy el kell kapni a játékegerek farkát. A jelenlévő gyerekek mind pirinyók, nagyjából óvodás korosztály, de megtudjuk, hogy ezt a tornát 3-tól 10 éves korig ajánlják a szakemberek. Fejlesztés felnőttszemmel Ha az óvodában vagy az iskolában a pedagógus jelzi, hogy a gyermek elmaradottabb a mozgás-, illetve beszédfejlődés tekintetében, illetve eltérő fejlődésmenetet mutat, a szülőnek érdemes szakemberhez fordulnia. Az okosító torna (TSMT, azaz tervezett szenzomotoros tréning, egy direktív meleg pedagógiai módszer) egy levédett magyar módszer, amely a gyerekek alapvető idegpályáira hat.



A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. Szuck Mónika, az Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány alapítója, mozgásterapeuta elmondja: a mozgásterápia során sok változatos eszközt használnak, amelyek havonta változnak. És bármilyen feladatot is csinálnak a gyerekek, azt közben hangosan mondják is.



Az ejtőernyős játék mindenki kedvence. Fotó: Karnok Csaba