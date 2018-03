Okostelefonnal is kiegyenlíthető már a számla - azért a papír az úr: Még mindig ragaszkodunk a csekkes fizetéshez

Mindent egy helyen



A Díjnet Zrt. Magyarország egyik vezető független e-számlakezelési szolgáltatója. A társaság egyetlen felületen teszi lehetővé különböző közüzemi, telekommunikációs és biztosítási szolgáltatók lakossági ügyfelei számára, hogy számláikat elektronikus formában tekintsék meg, illetve egyenlítsék ki. A rendszer alkalmas kapcsolattartásra, reklamációkra, valamint egyes szolgáltatóknál a mérőállás-bejelentésre is. A Díjnethez eddig 28 számlakibocsátó csatlakozott, regisztrált ügyfeleinek száma több mint 600 ezer.

Huszta László: Csekk helyett jobban szeretem az utalást. Fotó: Török János

– A szemétdíjat szoktam csekken feladni, de még nem jött meg, pedig már nagyon várom – mondja egy asszony a szegedi főposta bejáratánál.A hideg miatt nem igazán látszott, ki az, csekket befizetni érkezett, Huszta László is a tárcájából vette elő a befizetési bizonylatot. – A saját pénzügyeimet folyószámlán intézem, banki átutalással, most is csak édesapám két csekkje miatt ugrottam be a postára – mondja a villamoshoz sietve.A digitalizáció hódít a lakosságnak kiküldött szolgáltatói számlákban is. A háztartások 49 százaléka már vegyesen, elektronikusan és papíralapon is kapja a számlákat, derül ki a Díjnet online kutatásából. A felmérés szerint a fogyasztók 12 százaléka már ma is kizárólag e-számlán értesül a szolgáltatóknak fizetendő díjakról.A számlák kiegyenlítésénél messze legnépszerűbb a csekk, a lakosság 67 százaléka még rendszeresen használja ezt a fizetési módot – 2017-ben több mint 200 millió csekket fizettek be a magyar postákon. Az eseti banki átutalást a megkérdezettek 49 százaléka használja, miközben száz emberből 28 a bankkártyás fizetést részesíti előnyben. A jövő csak lassan érkezik, a mobilapplikációs számlakiegyenlítés ma még csupán 6 százalékos.

– A lakosság konzervatív, ám a korábbi adatokkal összemérve érzékelhető az elmozdulás a modernebb eszközök irányába – mondja Garamszegi Tamás, a Díjnet Zrt. vezérigazgatója. Megtudjuk, öt évvel ezelőtt egy hasonló mintában még 80 százalékos volt a sárga csekk használati aránya, míg a banki átutalással, illetve a csoportos beszedési megbízással is csak a lakosság negyede élt.

Az elektronikus számlakezelést elutasítók 62 százaléka megszokásból tart ki a hagyományos módszer mellett, 27 százalékuk pedig egyenesen ragaszkodik a papíralapúhoz. A válaszadók mindössze háromtizedének van arról információja, hogy léteznek olyan megoldások, ahol egy felületen egyszerre több szolgáltató számláját is kezelhetik és fizethetik. – Biztató, hogy míg 5-10 éve komoly visszatartó erő volt az elektronikus fizetés biztonságával összefüggő gyanakvás, mára ez a félelem gyakorlatilag eltűnt – hangsúlyozza a Díjnet vezérigazgatója.