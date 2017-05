Okostelefonon kereshető a hatszáz falugazdász

Az őstermelői adatok lekérdezését lehetővé tevő megoldás falugazdász-keresővel és folyamatosan frissülő agrárhírekkel bővült.



Az országos ügyfélszolgálatot működtető kamara több mint 600 falugazdásza így könnyen elérhető, de a felhasználóhoz legközelebbi irodák is megjeleníthetők. Az útvonaltervezésben is segít, valamint egy gombnyomással felhívható a kívánt falugazdász is. Nemrégiben kezdődött meg az egységes kérelmek 2017. évi benyújtása, ezen a gazdák közvetlen támogatást, illetve vidékfejlesztési kifizetéseket is igényelhetnek. A NAK hagyományosan évente 130 ezer gazdálkodónak segít, tavaly 150 milliárd forint közvetlen támogatás igénylésében működött közre.



A mobiltelefonos alkalmazás az őstermelőktől vásárlóknak is segít, ezzel a vevő vagy az üzleti partner le tudja kérdezni a gazda nevét, ellenőrizheti, hogy érvényes-e az igazolványa. Kilistázza az őstermelő termesztette növényeket és az általa vadon gyűjthető termékeket, továbbá azt is, hogy milyen állatokat tart, illetve milyen növényi és állati eredetű termékeket értékesíthet.