Olasz Anna és Joób Márton is kipróbálta a Partfürdőn felavatott kondiparkot

Paraúszók versenyeznek



Hódmezővásárhelyen

A Magyar Paralimpiai Bizottság Hódmezővásárhelyen, a Gyarmati Dezső Sportuszodában rendezi meg a paraúszók nyílt magyar bajnokságát. Az eseményre öt ország 90 sportolója regisztrált. A verseny alkalmat ad arra, hogy a sportolók a szeptember 30. és október 7. közötti mexikói világbajnokságra teljesítsék a szintidőket. A bajnokságon elindulnak a riói paralimpián érmet nyert magyar úszók is, így Tóth Tamás, Sors Tamás, Pap Bianka, Konkoly Zsófia, Vereczkei Zsolt, valamint a teljes magyar paraúszó-válogatott.

– Kedves Anna, meddig marad itthon?– Augusztus végéig.– Nagyszerű, akkor milyen eseményeken láthatom addig úszni?– Az országos bajnokságon és a világbajnokságon.E bájos beszélgetés az újszegedi Partfürdőn zajlott le a Haász SZUE hosszútávúszója, az USA-ból diplomaosztás után hazatért Olasz Anna és a Magyar Úszószövetség elnöke, Bienerth Gusztáv között. A személyek karaktere, pozíciója is jelezte, nem hétköznapi esemény miatt érkeztek az adott helyszínre.Csütörtökön ugyanis átadták a Partfürdőn azt a kültéri kondicionáló parkot, amely a júliusban átalakítási munkálatok miatt bezáró újszegedi sportuszoda helyett a szegedi úszók egyik otthona lesz.Nagy Attila, a Haász SZUE elnöke bemutatta a parkot, amelynek kivitelezője a klub névadója, a Haász Kft., és amely kilenc millió forintba került. Tartalmaz sífutó-, has- és hátizomgépet, húzódzkodó- és tolóállványt, lépcsőpadot – ahogy Gellért Gábor, a klub vezetőedzője mondta: kifejezetten olyan elemeket, amely az úszóknál lényeges saját testsúllyal erősítést szolgálja.– Szeged a szakmai munka révén fontos az úszószövetségnek, ezért mindig is számíthat a támogatásunkra– mondta Bienerth Gusztáv, aki néhány gondolat erejéig a budapesti vizes vb-ről (július 14–31.) is szót ejtett. – 2017 kiemelt év számunkra, hiszen az ország történetének legnagyobb sporteseménye következik, amelyen a magyarok saját, hazai közönség előtt bizonyíthatnak. A világ legkorszerűbb uszodája a Duna Aréna, amely az elődeim munkáját is dicséri. Sikersportágról beszélhetünk, amelynek eredményességéért sokan és sokat tettek. Ilyenek a szegediek is.Az elnök ugyan nem próbálta ki a gépeket, Olasz Anna viszont mosolyogva tesztelt, ahogy az egykori kenus világbajnok, a város foglalkoztatási, szociális és sportbizottságának elnöke, Joób Márton is.– Kiváló az együttműködés a város és a klub között, amelyben nagyszerű munka zajlik – mondta Joób. – Célunk a sportfejlesztés, így olyan projekteket szívesen látunk, amelyekben az egyesületekkel közösen, a szakszövetségek bevonásával veszünk részt. Ráadásul ez a kondipark nemcsak a Haász SZUE sportolóit, hanem a közönséget is szolgálja teljesen ingyen.