Olasz maffia állhat Farkas Helga elrablása mögött? 26 év után lehet meg a gyilkos

Palatinus Gábor nyugalmazott rendőrtiszt, az eset egykori nyomozója szerint Dél-Olaszországban, Calabria tartományban rábukkantak arra a férfira, akinek tenyérlenyomata azonos azzal, amelyet 26 évvel ezelőtt találtak a bűnözők által elrabolt és azóta nyomtalanul eltűnt Farkas Helga autójának visszapillantó tükrén

Az eset

írja a Magyar Nemzet . Az egykori rendőr több évtizede gyűjti az információkat, hogy alá tudja támasztani feltevését: a lány elrablását és feltételezett meggyilkolását egy olasz szervezett bűnözői csoport hajtotta végre magyar segítséggel.

Fejezd be a kis hülye trükkjeidet! Az akciócsoportot jobb, ha visszavonod! Holnap estig kapsz utolsó lehetőséget. Holnap hívunk, este 7-kor

Palatinus nyomozása

"Az olaszok – főleg a Calabria tartományból való ’Ndrangheta, egy vérségi kötelékeken alapuló bűnszervezet – Németországban pénzmosás céljából számos vendéglátóhelyet, főleg pizzériákat működtettek. Csapó szintén egy ilyen vendéglátóhely közelében lakott. Csapót a banda külföldi kapcsolataként Z. beszervezte, és olaszul is tanította. Nem tudni, Csapó meddig volt Németországban, és hogy akkor járt-e Olaszországban. Egyelőre az sem bizonyítható, hogy Z. a ’Ndrangheta tagja, de az biztos, hogy tevékenységi területe Calabriában, Catanzaro városban van" - idézi a Magyar Nemzet

1991. június 27-én egy akkor 18 éves szegedi lány Farkas Helga Orosházáról indult Szegedre. Sosem ért oda, útközben elrabolták, máig nem lehet tudni, pontosan mi történt vele. Egyik elrablója börtönbe is került, azóta kiszabadult, egy másikat megöltek, de könnyen lehet, az igazságra sosem derül fény.Szeged és Orosháza közötti úton veszett nyoma a 17 éves Farkas Helgának, aki tűzpiros Mazda sportkocsijával indult Szegedre édesanyjához, de sose ért oda. A szemtanúk azt mondták, Farkas Helga autóját egy magyar rendszámú, fehér autó követett lekapcsolt fényszórókkal, amiben legalább hárman ültek. Miután a lány nem érkezett meg Szegedre, édesanyja balesetet sejtve többször is végigjárta az utat, majd értesítette a rendőrséget.Éjfélre derült ki, hogy emberrablással állnak szemben: egy férfi hívta fel Helga édesapját, Farkas Imrét, és 500 ezer német márkát követelt (21 millió forintot, ma ez 300 millió forint lenne). A férfi suttogva beszélt, a rendőrök el is nevezték Suttogónak. A zsarolásnál jelen voltak a rendőrök is, és mivel a helyi és országos lapok is azonnal felkapták a gyanús eltűnési ügyet, az emberrablók még 14-szer próbálkoztak váltságdíjjal 3 nap alatt. Többször megbeszélték a pénz átadásának helyét és idejét, de a cserére sose került sor.1991. június 30-án vasárnap, hajnali 2 óra 20 perckor jött utolsó hívás. Az emberrablók megtudták, hogy a rendőrség ott van a Farkas családnál, ezért idegesek lettek.– hangzott az utolsó üzenet, ami után soha többé nem jelentkeztek.A nyomozásban részt vevő Kovács Lajos szerint a bűncselekményt Csapó József és Juhász Benedek követte el. Csapó személyesen is ismerte Farkas Helgát.Palatinus szerint Csapó 1989-ben Münchenbe utazott, ahova akkori szeretője, F.-né B. G. küldte a sógorához, Fésü Péterhez, aki egy nemzetközi, főleg BMW-k lopására specializálódott banda tagja volt. A volt nyomozó szerint Csapó itt ismerkedett meg egy olasz férfival, Z.-vel, aki caporegime (alvezér) funkcióban volt egy olasz bűnözői csoportban.1991-ben, Farkas Helga elrablása előtt egy hónappal, a német rendőrség az autótolvaj-banda után nyomozva házkutatást tartott a Palatinus Gábor által 2013-ban megismert jegyzőkönyvek szerint. A szabadlábon maradt tagokat átvette egy olasz bűnözői csoport, a ’Ndrangheta. Rábukkantak a házkutatás során egy forgalmi engedély fénymásolatára; egy fehér BMW-re szólt. A vélhetően lopott autó, hamis magyar rendszámmal Juhász Benedek – Csapó későbbi társa – feleségének nevén volt. Ez volt az a BMW, amivel a gyanú szerint Farkas Helga piros Mazdáját követték, és amelyben elrablói utaztak.

A müncheni autótolvaj-banda volt tagja, Fésü Péter 2011-ben meghalt Magyarországon tüdőrákban; Palatinus Gábor két évig próbálta meggyőzni arról, hogy segítsen Farkas Helga gyilkosának azonosításában. Halála előtt két héttel Fésü egy levelet adott át a nyomozónak; ebben megnevezte a lány gyilkosát, Z.-t.

Lapunk archívumában is több cikk foglalkozik a témával, ebből szemezgettünk:

Palatinus Gábor volt rendőr többször is találkozott és beszélgetett már Juhásznéval. Archív fotó: Segesvári Csaba

Palatinus Gábor szerint Csapó és Juhász nem vett részt közvetlenül Farkas Helga elrablásában, fogva tartásában és későbbi meggyilkolásában. A rendőr szerint a banda két csoportból állt: a kommunikálók voltak Csapó és Juhász, és volt a túszejtő, a Z. által vezetett csoport. Z. részvételét a rablásban bizonyíthatja az a tenyérnyom, amit a Mazda megtalálásakor rögzített jegyzőkönyv szerint a kocsi visszapillantóján találtak. A padlón volt egy darab érme, egy 500-as címletű olasz líra is - írja a lap Bár 17 napja figyelte egy speciális rendőri egység Csapót mint az emberrablás lehetséges gyanúsítottját, ő mégis áthajtott a határon az emberrablás után 20 nappal. Ám július 17-én a megfigyelők azt a rejtélyes utasítást kapták, hogy ne kövessék tovább a férfit. Münchenbe érve Csapó átszállt a rablás során használt, már Németországba érkezett fehér BMW-be. Ez azt bizonyítja, hogy a valódi túszejtők Csapóéktól külön dolgoztak – mutatott rá a nyugalmazott rendőrtiszt . Ezután Csapó a fehér, Juhász a fekete BMW-ben utazva Triesztig hajtott. A bizonyítékul szolgáló fehér BMW-t Csapó leállította az út szélén, majd Triesztben bejelentette, hogy ellopták. Ezután az autónak nyoma veszett.Egy hónappal az eltűnés után Juhász megkereste az Országos Rendőr-főkapitányság nemzetközi szervezett és kábítószer-bűnözés elleni szolgálatát, ahol tanúvédelmet kért, és beszámolt Csapó különös kapcsolatrendszeréről. 1995 áprilisában Juhászt meggyilkolták, holttestét augusztusban egy öntözőcsatornában találták meg. Az ügyészség Juhász meggyilkolásával Csapó Józsefet vádolta. A vád szerint a férfi azért végzett bűntársával, hogy ne köthessen vádalkut, ne vallhasson rá a Farkas Helga-ügyben. A gyilkosság miatt nem, ám személyi szabadság megsértése és zsarolás miatt elítélték Csapót.Csapót 2000-ben jogerősen felmentették Juhász meggyilkolásának vádja alól, de tíz év börtönre ítélték személyi szabadság megsértése, zsarolás, rablás és más bűncselekmények miatt. 2006-os szabadulása óta Írországban él, informatikai vállalkozása van. Farkas Helga holtteste máig nem került elő, meggyilkolásáért eddig senkit nem ítéltek el - írja a Magyar Nemzet „A 18 éves szegedi Farkas Helgának nyoma veszett. Kocsija, mellyel június 27-én este Orosházáról Szegedre indult, s az 500 ezer márkát követelő suttogó telefonhang volt az az első két nyom, amelyen a nyomozók a rejtély felderítésébe kezdtek. A gépkocsit nem Farkas Helga vezette oda, ahol megtalálták. Erre utalnak azok az ujjlenyomatok és hajszálak, amelyeket a tűzpiros kétszemélyes luxuskocsiban találtak. Az út mentén alapos kutatást végeztek, ötezer rendőrségi segélykérő felhívást postáztak Orosházától Vásárhelyen át Szegedig" – írtuk 1991-ben.A Farkas Helga perben közvetett bizonyítékok alapján jogerősen tíz év szabadságvesztésre ítélt Csapó József ügyvédje, Jován László perújrafelvételt kezdeményez. A Legfelsőbb Bíróság a 2000-ben meghozott ítélet indoklásában bizonyítottnak látta, hogy 11 éve Csapó és Juhász Benedek rabolta el az akkor 18 éves Farkas Helgát. Az ügyet jól ismerők szerint nincsenek olyan adatok, amelyek az új eljárás megindítását indokolnák, nem is hiszik, hogy a Legfelsőbb Bíróság helyt ad a kezdeményezésnek, hacsak nem bukkan fel Farkas Helga, vagy az ügyben eddig nem ismert újabb szereplő, amit nem hisznek. Helga apja döbbenetesnek nevezte, hogy az ügyvéd saját maga reklámozására használja a 11 éve történt tragédiát.Könyvet ír Farkas Helga elrablásáról az a rendőrtiszt, aki a bűncselekmény első pillanatától több mint egy évig szinte együtt élt a Farkas-családdal. Hogy miért éppen most, több mint tizenkét évvel avatja be a nyilvánosságot az egész országot évekig foglalkoztató történetet részleteibe Palatinus Gábor, az kiderül a könyvből.Kiszabadult a Farkas Helga-ügyben hat éve tíz év fegyházbüntetésre ítélt Cs. József. A férfit „személyi szabadság korlátozásában" és zsarolásban mondták ki bűnösnek. Magyarországon akkor még a Btk. nem „ismerte" az emberrablást.Egyelőre bizonytalan, mikor kezdheti meg a 15 éve elrabolt és valószínűleg meggyilkolt lánya holttestének felkutatását Farkas Imre. Az egyik szóba jöhető helyszín a Szentes melletti pankotai mezőgazdasági társaságé, tulajdonosa azonban egy hónapja nem ad engedélyt a keresésre. 2006. november 20 .)A többször életveszélyesen megfenyegetett és megtámadott Juhászné Judit sírva mondta el, hogy agyonlőtt férje néhány hónappal a halála előtt mit mondott el neki a 18 éves, gyönyörű lány, Farkas Helga 17 évvel ezelőtti elrablásáról, megöléséről és a holttest eltüntetéséről. 2008. július 26 .)

A máig megoldatlan Farkas Helga-ügy egykori nyomozója, Palatinusz Gábor szerint a lány holtteste a München közeli Starnbergi-tóban nyugszik. 2014 márciusában csontokat találtak Jászberény határában erdészeti munkák közben. Felmerült, hogy esetleg az 1991-ben rejtélyes körülmények között eltűnt Farkas Helga földi maradványait találták meg. Poczkodi Sándor igazságügyi orvosszakértő szerint vélhetően egy avar kori leletet fordított ki az eke.