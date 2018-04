Olcsóbb a csirkecomb, mint tíz évvel ezelőtt - 1000 forintos kilónkénti árral ˝riogattunk˝

Mihez képest?



Tíz év alatt a teljes munkaidőben foglalkoztatottak nettó átlagkeresete országosan valamivel több mint 73 százalékkal nőtt. Ez 2017-re 197 ezer 500 forintot jelentett. Ha a fizetés emelkedését megtisztítjuk az inflációtól, akkor is 31 százalékos a növekedés, az úgynevezett nettó reálkereset indexe egy évtizedre. Csirkecombban számolva kifejezetten jó pénzt visz haza a teljes munkaidőben foglalkoztatott átlag magyar – marhában már nem annyira.

Találtunk 399 forintért is csirkecombot farrésszel. Fotó: Frank Yvette

„Rossz hír a háziasszonyoknak: átlépheti az ezerforintos lélektani határt a csirkecomb kilónkénti ára jövőre" – írtuk 2008 áprilisában.Mentségünkre szóljon, hogy mentünk bele a gazdasági világválságba, és minden ár elszabadulni látszott. Akkoriban valamennyi húsféle gyorsan drágult. „Azt jósolják, hogy az egyre drágább tenyésztés és feldolgozás miatt a comb ára augusztusra átlépheti a 820–830 forintot, 2009-re pedig meghaladhatja az ezret" – írtuk tíz éve az akkor 700 forintos ár mellé. Szerencsére az élet máshogy alakult.– Volt az elmúlt években ezer forinthoz közelítő csirkecombunk, de a minőségi, falusi került ennyibe, az úgynevezett kommersz ára nem igazán lépte át a 800 forintot – mondta tegnap a Mars téri nagycsarnokban Dékány Mária a Csőrike baromfiüzletben. Vásárlója, Éva, aki 54 éve háziasszony, megerősítette ezt, hozzátéve, gyakran megy a Hungerit üzletébe is, mert jellemzően ott a legolcsóbb a csirkecomb.Valóban, a szentesi húsipari cég ledobta Szegedre az árbombát, és tegnap 399 forintért adta a combot farrésszel. A különálló alsó és felső, illetve a kettő egyben sem volt sokkal drágább: 499 forint kilónként. Alsócombot a nagy Tescóban még ennél is 20 forinttal olcsóbban találtunk, a „faros" viszont már 529 volt. Ugyanakkor teljesen kilógott a sorból az egyben árusított alsó- és felsőcomb, amit kilónként 839 forintért mértek.Combügyben óriási az árkáosz – nem véletlen, hogy grafikonunkon az országos éves átlagárakat szerepeltetjük. Látható, hogy az elmúlt évtizedben a sertéshús drágult, de főként a marha. A lábszár például harmadával. Az árak azonban meglepően kiegyenlítettek. Négy helyen néztük meg: egy lakótelepi húsboltban, a multinál és két húsboltban a Mars téren. Az árak mindenütt 1949–1990 forint között mozogtak.Míg tíz éve lapunk táblázatának sertéscomb sorában az állt, hogy 770–1100 forint, mára nagyon összeszűkült az ársáv: ugyanazon a négy helyen 1199 és 1290 között mozgott a kilónkénti ár. Visszatérve a baromfira, a comb melletti másik sztenderd kategória a csirkemellfilé. Ennek ára egy évtizede 1200 forint körül volt, most 1249 és 1499 forint között alakul.A Központi Statisztikai Hivatal lezárt évekkel számol. Tíz esztendő alatt a legnagyobb átlagár-emelkedést a marhahúsnál mérte: pontosan 50 százalékot. A sertés 28, a baromfihús csupán 8 százalékkal drágult ez idő alatt. Ehhez már csak az évtizedes inflációt kell hozzátenni, ami 32,8 százalék. A marha ezt rendesen megelőzte, a sertés és különösen a baromfi elmaradt ettől.